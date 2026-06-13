Florencia Macri, la hermana de Mauricio Macri, presentó su nuevo proyecto: look trash y la compañía de Nuria Quintela, ex novia de su padre

Florencia Macri, la hija menor del empresario Franco Macri, busca su lugar en la música con Fantasy Order, el proyecto que lidera junto a Miguel Larreta. Lejos de las presentaciones convencionales, el debut se caracterizó por una estética visual que abraza el trash: cabello teñido de rosa, accesorios punzantes y la utilización de guantes de boxeo como pieza central del vestuario. Esta elección, acompañada por una actitud desafiante frente al micrófono, busca instalar una identidad sonora ligada al post punk contemporáneo, donde conviven atmósferas oscuras y una puesta en escena deliberadamente cruda.

El estreno fue durante una edición de Friday Spirit, en The Library Lounge del hotel Faena Buenos Aires, en una velada organizada por el relacionista público Gaby Álvarez. El evento reunió a un círculo cerrado de apenas 100 personas, transformando el espacio en un punto de encuentro que logró amalgamar la cultura underground con la agenda social del hotel.

Fantasy Order, el proyecto musical de Florencia Macri y Miguel Larreta



La presencia de Nuria Quintela, la ex pareja de Franco Macri, el padre de Florencia Macri

Entre los presentes al estreno de la banda de Florencia Macri, se destacó el nombre Nuria Quintela, ex pareja de Franco Macri. Su asistencia, acompañando de cerca este nuevo paso profesional de Florencia, capturó gran parte de las miradas en una noche donde el entorno familiar y la vanguardia musical se cruzaron sin rodeos.

Nuria Quintela

La dinámica de la velada, si bien contó con servicios de alta gama —incluida la gastronomía de Osaka—, mantuvo un perfil que buscaba despegarse de los lanzamientos habituales. La combinación de la música de Fantasy Order y la asistencia de figuras de peso en la historia personal de la familia Macri dotó a la presentación de una impronta particular, alejándola de la etiqueta de "evento social" tradicional para acercarla a una declaración de principios estética.

María Elisa Mirre, madre de Miguel Larreta, líder de la banda junto a Florencia Macri.

Más allá de la música: la construcción de una identidad

La apuesta de Fantasy Order es directa: no buscan la complacencia del público masivo. La banda se apoya en el diseño y una propuesta visual que incomoda lo necesario para que el espectador no permanezca indiferente. Con un sonido que prioriza la elegancia sonora sobre el golpe de efecto comercial, el grupo intenta consolidarse en la escena alternativa.

Florencia Macri.

Con este inicio, Florencia Macri y Miguel Larreta marcan el terreno. La propuesta ya genera repercusiones, no solo por la incursión artística en sí, sino por la puesta en escena que eligieron para irrumpir en la noche porteña. Tras esta primera fecha, Fantasy Order comienza un recorrido que, por su estética y su entorno, promete seguir dando que hablar más allá de los escenarios que pisen.

Fotos: Carlos Cervetto.