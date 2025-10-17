Así es la vida de Alejandro, el papá camionero de Valentina Cervantes: las fotos por la ruta que le envía a su hija y su gran fanatismo

Alejandro, el papá camionero de Valentina Cervantes, es parte de una historia familiar que se reflejó en uno de los platos más comentados de MasterChef Celebrity. Así es la vida de este trabajador de ruta, marcada por los viajes, las comidas al paso y las fotos que comparte con su hija desde distintos puntos del país.

La increíble vida de Alejandro, el papá camionero de Valentina Cervantes

Alejandro, el papá camionero de Valentina Cervantes, inspiró una receta que conectó recuerdos, afectos y rutinas compartidas en MasterChef Celebrity. Así es su día a día entre kilómetros recorridos, paradores y momentos familiares que aparecen en imágenes junto a sus hijos, su pareja y su yerno Enzo Fernández.

Alejandro, Valu Cervantes y Benja Fernández

En los últimos días, la influencer impactó a todos en la nueva edición del reality de cocina con un plato que emocionó a todos por su historia. La historia detrás de esta receta reveló una rutina familiar que se mantiene a pesar de las distancias. El padre de la joven suele compartir con ella momentos destacados de su rutina que la marcaron para realizar en el certamen la “Ruta Camionera”.

Según contó Valentina Cervantes, Alejandro le envía a diario fotos de sus comidas en la ruta, muchas veces protagonizadas por papas fritas y algún corte de carne. Esas fotos, enviadas desde paradores y estaciones de servicio, se convirtieron en una forma de estar presente en el día a día de su hija, incluso cuando los kilómetros los separan.

Alejandro y Valu Cervantes

En su perfil de Instagram, el camionero muestra parte de esa vida sobre ruedas. Las imágenes reflejan momentos de sus viajes, paisajes de distintas provincias y actividades familiares. También se pueden apreciar situaciones donde se lo ve junto a su hija, Enzo Fernández, sus nietos y el resto de sus hijos.

En la misma línea, Alejandro cuenta con más de mil seguidores en su cuenta, donde comparte contenido vinculado a su trabajo, su familia y sus pasiones. En gran cantidad de posteos se lo puede ver participando de reuniones familiares, celebraciones y momentos cotidianos junto a Valentina Cervantes y el resto de sus hijos. Además, los mensajes que recibe de su hija reflejan el cariño que los une.

Alejandro, Valu Cervantes sus hermanos y Oli Fernández

Entre las fotos más comentadas, hay una que destaca su fanatismo por Independiente. En ella, el padre de la influencer muestra una tabla para asado con el escudo del club, un objeto que combina su pasión futbolera con su gusto por preparar carne asada. El gesto resume dos aspectos centrales de su vida: el amor por el fútbol y el disfrute de los encuentros familiares.

Por su parte, la figura de Alejandro se volvió visible a partir del plato “Ruta Camionera” de Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity, pero su presencia ya era constante en su entorno. Su perfil transmite una vida marcada por el trabajo, el compromiso y los afectos. La cocina, en este caso, funcionó como puente entre padre e hija a pesar de la distancia diaria que los separa.

Alejandro, el papá de Valu Cervantes

Alejandro, el papá camionero de Valentina Cervantes, mantiene una rutina marcada por los viajes, las comidas al paso y el contacto con su familia. Las fotos que envía desde la ruta, los momentos compartidos en reuniones familiares y su fanatismo por Independiente forman parte de su rutina diaria.

VDV