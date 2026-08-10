Una por una, las mejores fotos de Valeria Mazza en sus inicios como modelo

Valeria Raquel Mazza es el nombre completo de una de las figuras argentinas más reconocidas a nivel internacional, cuya trayectoria la llevó a desfilar en los escenarios más prestigiosos y exclusivos del planeta. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la empresaria supo expandir sus horizontes más allá de las pasarelas y desarrollar diferentes proyectos vinculados al universo de la moda y los negocios. Incursionó en el diseño de calzado femenino y también creó Finca Valeria, su emprendimiento dedicado a la elaboración de vinos. Sin embargo, fue como modelo donde alcanzó su máxima consagración y construyó una carrera que la convirtió en un verdadero ícono argentino y en una marca registrada.

Valeria Mazza: toda una vida dedicada al modelaje

Valeria Mazza nació el 17 de febrero de 1972 en Paraná, Entre Ríos. Sus primeros pasos en el mundo de la moda llegaron de manera casi inesperada, ya que durante su adolescencia no soñaba con convertirse en modelo. Su acercamiento al universo fashionista comenzó a través de su hermana Carolina, dos años mayor, quien ya participaba de algunos desfiles en tiendas de la ciudad. A partir de entonces, comenzaron a convocarla también a ella, que tenía apenas 14 años cuando realizó sus primeros desfiles amateurs en Paraná.

Las fotos de Valeria Mazza en sus inicios como modelo | Redes Sociales

Con el tiempo, su presencia comenzó a llamar la atención y su nombre empezó a trascender el circuito local. A los 16 años, participó de un importante desfile realizado en su ciudad natal, al que asistieron reconocidas figuras del espectáculo y la moda, entre ellas Mirtha Legrand y Roberto Giordano. Fue precisamente en ese contexto cuando el reconocido estilista reparó en ella y se convirtió en una figura clave para sus primeros pasos profesionales. Además, un peluquero del pueblo que había advertido su potencial también la acercó a nuevas oportunidades dentro del ambiente.

“Él fue el primero que me vio cuando desfilaba ahí, en mi ciudad”, reveló en una entrevista que concedió para Agencia de Noticias. Giordano la invitó entonces a participar en sus pequeños segmentos de moda que se emitían por ATC. Esto significó un gran esfuerzo para su familia ya que realizaba viajes esporádicos a Capital Federal junto a sus padres. Algunos de ellos duraban unas pocas horas, volviendo de madrugada a Paraná para poder llegar al colegio. Así, lo que había comenzado como una experiencia adolescente empezó a transformarse progresivamente en una verdadera carrera dentro del modelaje.

Poco después, durante uno de esos viajes, se enteró de que un representante de una agencia española estaba en busca de nuevos talentos. Valeria se presentó a la entrevista y, a partir de ese encuentro, llegó hasta Pancho Dotto, quien por entonces estaba vinculado con esa agencia. El reconocido representante vio su potencial y le propuso comenzar a trabajar bajo su empresa. Tres años más tarde, tras finalizar sus estudios secundarios, se instaló definitivamente en Buenos Aires para perseguir su gran sueño: convertirse en modelo de pasarela.

Las fotos de Valeria Mazza en sus inicios como modelo | Redes Sociales

En 1990, con apenas 18 años, Valeria comenzó a consolidarse en el circuito nacional. Ese mismo año, su representante la presentó en el concurso Miss Le Club, donde obtuvo el título de segunda princesa. A partir de entonces, su carrera tomó impulso y su nombre empezó a codearse con el de las grandes supermodelos internacionales de la época, como Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell.

Gracias a su versatilidad, elegancia y belleza natural, la top model consiguió abrirse camino entre las principales casas de moda internacionales. Durante los años 90 desfiló para firmas como Gianni Versace, Giorgio Armani, Valentino, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Fendi, Salvatore Ferragamo y Victoria's Secret. Su primera gran campaña internacional llegó de la mano de Guess, en 1993, y poco después su rostro comenzó a multiplicarse en las portadas de publicaciones como Vogue, Elle, Glamour, Cosmopolitan, Harper's Bazaar y Sports Illustrated. En 1996 alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al protagonizar, junto a Tyra Banks, la histórica portada del Swimsuit Issue de Sports Illustrated.

Las fotos de Valeria Mazza en sus inicios como modelo | Redes Sociales

Valeria Mazza, una marca registrada

La trayectoria de Valeria Mazza no se limitó a las pasarelas ni a las colecciones de alta costura. También se convirtió en una figura súper requerida de campañas publicitarias, producciones editoriales y numerosas producciones fotográficas, al tiempo que se convirtió en el rostro elegido por reconocidas firmas internacionales. Su presencia frente a las cámaras le permitió trascender el circuito exclusivo de la moda y convertirse en un rostro asociado a distintas marcas, tanto dentro como fuera de la Argentina. La versatilidad para adaptarse a diferentes estilos, conceptos y públicos fue una de las características que consolidaron su prestigio durante los años de mayor expansión del modelaje internacional.

Con el paso del tiempo, su nombre adquirió un valor propio y dejó de estar ligado únicamente a su profesión. Valeria logró construir una identidad que combinó elegancia, reconocimiento y proyección internacional, hasta transformar su apellido en un verdadero sello. Esa evolución le permitió ampliar sus horizontes hacia otros negocios y proyectos, aprovechando la notoriedad alcanzada durante su carrera para desarrollar una faceta empresarial que continúa desarrollando hasta la actualidad.

Las fotos de Valeria Mazza en sus inicios como modelo | Redes Sociales

Con el paso de los años, aquella joven que comenzó haciendo pequeños desfiles en Paraná se convirtió en una de las grandes referentes argentinas del universo fashionista. Actualmente, Valeria Mazza continúa estrechamente ligada a este ámbito: participa y conduce encuentros destacados, acompaña a diseñadores y talentos emergentes y mantiene una presencia activa en las principales celebraciones del sector. Este año, por ejemplo, estuvo al frente de los Martín Fierro de la Moda, donde lució cuatro diseños de alta costura de diseñadores locales y volvió a demostrar su vigencia como figura indiscutida del rubro.

Su recorrido también trascendió las pasarelas y dio lugar a nuevos proyectos profesionales y acciones con impacto social. Además de sus emprendimientos relacionados con el lifestyle, mantiene faceta filantrópica y un fuerte compromiso con distintas iniciativas benéficas: junto a su esposo Alejandro Gravier organiza desde hace años una gala destinada a recaudar fondos para el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral. Así, aquella experiencia que comenzó durante su adolescencia terminó convirtiéndose en un trampolín para desarrollar proyectos, consolidar su nombre y poner su reconocimiento al servicio de diversas causas solidarias.