Revelan quién es el famoso cantante que estaría de novio con Griselda Siciliani: "Se mataban con la mirada"

Griselda Siciliani fue vinculada a un artista de gran trayectoria en la música regional, luego de que se difundiera una información que despertó curiosidad en el público. La versión señalaba que el cantante habría estado presente en una función teatral de la actriz, lo que derivó en comentarios sobre una supuesta cercanía entre ellos. El rumor se expandió con rapidez y generó distintas interpretaciones entre sus seguidores, quienes destacaron que la artista está soltera desde su separación con Luciano Castro.

Los rumores de romance que vincularon a Griselda Siciliani y al cantante de No te va a gustar

Griselda Siciliani fue mencionada en relación a un reconocido cantante uruguayo, lo que generó comentarios sobre un posible vínculo entre ambos. La actriz se convirtió en protagonista de una versión que circuló y generó una ola de comentarios entre sus seguidores, donde se señalaba que el músico habría asistido a verla en el teatro y que esa situación dio lugar a nuevas especulaciones.

Griselda Siciliani

Durante la transmisión de Intrusos (América), Adrián Pallares comentó que le hicieron llegar la información de que Emiliano Brancciari sería el nuevo enamorado de la actriz. “Emiliano estaba en primera fila, y le hacía caritas, dice esta chica. Se cantó todas las canciones”, comentó el conductor. La versión rápidamente tomó fuerza y se replicó en distintos espacios, señalando que ambos habrían compartido gestos de complicidad durante la función. Las palabras del presentador alimentaron aún más las especulaciones sobre un vínculo.

Ante la difusión de la noticia, Griselda Siciliani decidió comunicarse directamente con el programa para desmentir la información. “No, Adri, desmiento rotundamente”, comentó a través de un audio. Además, la expareja de Adrián Suar continuó: “Nada que ver. Te juro. Creo que lo vi alguna vez de lejos. Es un genio, pero nada más”. Su intervención buscó poner fin a la especulación y dejar en claro su postura frente a lo que se estaba comentando.

Por su parte, desde el programa sostuvieron que la información llegó desde una asistente de la obra BOÎTE, donde es protagonista la artista, que se comunicó con Adrián Pallares. Cabe destacar que los rumores llegan algunos meses después de que la cantante terminara su relación con Luciano Castro. El fin de su vínculo llegó luego de que se conociera que el actor había estado intercambiando mensajes con una joven en España.

La palabra de Emiliano Brancciari luego de que se lo vinculara con Griselda Siciliani

Luego de que Griselda Siciliani aclarara la situación en medio del programa, el propio Emiliano Brancciari salió a responder. El músico utilizó su cuenta de Instagram para negar los rumores y escribió: “Me mandan esto que es cualquiera. La admiro mucho, pero no nos conocemos”. Con estas palabras, el cantante de No Te Va a Gustar dejó en claro que no existe ningún vínculo personal y que la información difundida no era cierta.

La palabra de Emiliano Brancciari

La publicación del cantante fue compartida por la cuenta de Pochi de Gossipeame, que sumó un comentario irónico: “Bueno, no se conocen, pero se pueden conocer”. Este detalle volvió a instalar el tema en las redes y generó nuevas reacciones, aunque tanto la actriz como el músico ya habían desmentido la versión. Por su parte, durante el programa de Intrusos, Marcela Tauro agregó: “A mí me llega que él estaría iniciando una relación con una chica en Uruguay”.

En este contexto, cabe aclarar que Griselda Siciliani, reconocida por su trayectoria en teatro, cine y televisión, se encuentra actualmente enfocada en sus proyectos profesionales. Su intervención directa en el programa buscó frenar la especulación y mantener el foco en su trabajo, dejando en claro que los rumores no tenían fundamento. Emiliano Brancciari, por su parte, continúa con su carrera musical al frente de No Te Va a Gustar, una de las bandas más importantes de Uruguay y con gran presencia en la región.

Griselda Siciliani

Griselda Siciliani quedó en el centro de una versión que la vinculó con un reconocido cantante uruguayo, luego de que se mencionara su presencia en una función teatral. La actriz decidió aclarar la situación y dejar en claro que no existe relación alguna, mientras el músico también se refirió al tema para desmentirlo. Ambos coincidieron en señalar que la información difundida no era real y que ambos tienen admiración por el otro, pero no un vínculo.

VDV