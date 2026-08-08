Las veces que Jorge Messi salió a defender públicamente a su hijo

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, murió anoche a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario, según trascendió. El empresario y representante del capitán de la selección argentina atravesaba una larga enfermedad.

Así defendía Jorge Messi a su hijo Lionel ante las críticas

Jorge Messi fue el esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, y ocupó un lugar fundamental en la trayectoria deportiva de su hijo. Desde sus primeros pasos en el fútbol, acompañó de cerca su carrera y se convirtió en una figura clave tanto en las decisiones profesionales como en el sostén de la familia.

Además, fue quien se involucró personalmente en la búsqueda del tratamiento que Lionel Messi necesitaba cuando era apenas un juvenil de Newell's y quien acompañó al futuro campeón del mundo durante los primeros años de aquella aventura que los llevó a Europa. Mientras Celia Cuccittini permanecía en Rosario junto al resto de la familia, Jorge Messi se instaló con Lionel en Barcelona para acompañarlo en el comienzo de una etapa que cambiaría para siempre su vida.

Lionel junto a su padre, Jorge Messi

Con el paso de los años, Jorge Messi se convirtió en el representante de Lionel Messi y en una de las personas de mayor confianza en su carrera. Desde ese lugar, estuvo presente durante el crecimiento del astro del fútbol hasta transformarse en una de las máximas figuras del fútbol mundial.

En varias oportunidades, cuando Lionel Messi comenzaba a desempeñarse en la selección argentina era criticado por la ausencia de goles o su brillo en la cancha. Ahí fue cuando Jorge Messi también apareció para defenderlo de las críticas. Años atrás, en declaraciones con Radio 10 expresaba sobre el estado del jugador: “Leo lo está pasando muy mal. Es la primera vez que le silban y lo vive mal porque cuando llegó al país, hace unos días, fue algo que no se esperaba. Esto es muy duro”.

Lionel Messi

En este sentido, opinaba que todas las críticas eran porque le tenían "envidia” a su hijo. “La gente es libre de opinar lo que quiera pero la prensa crean situaciones inesperadas. Le echan nafta al juego. Puede criticar porque Argentina está jugando mal, es lógico, pero debería cuidar un poco más a su equipo”, comentó en aquel entonces sobre los medios argentinos.

Otra de las cosas que le cuestionaron a Lionel Messi fue cuando en 2011 disputó la Copa América y permaneció en silencio mientras sonaba el himno argentino en la cancha. Al respecto, Jorge Messi respondía: “Esas cosas dependen de la personalidad de cada uno”.

Qué decía Jorge Messi sobre las reiteradas comparaciones entre Maradona y su hijo, Lionel Messi

En esa misma entrevista con Radio 10, Jorge Messi aprovechó para hablar de las reiteradas comparaciones que surgían entre Diego Maradona y su hijo, Lionel Messi. Lejos de escapar de los comentarios, el empresario se hizo cargo de las presiones que recaían sobre su heredero y marcó la diferencia entre ellos.

“Diego es incomparable y tiene un carácter diferente al de Leo. Mi hijo está haciendo su camino y, además, no sé qué significa cargarse el equipo al hombro. ¿Es insultar o gritar a todos los compañeros? Leo no es así pero es fuerte aunque muchos no lo sepan”, manifestó con total seguridad.

Lionel Messi y Diego Maradona

El irónico posteo de Jorge Messi dedicado a los detractores de su hijo Lionel Messi: "Continúen"

En 2021, cuando Lionel Messi recibió su séptimo Balón de Oro como mejor futbolista del mundo, France Football preparó un homenaje especial para repasar algunos de los momentos más destacados de su extraordinaria carrera. Entre las imágenes de archivo que formaron parte del video apareció una antigua crítica del periodista argentino Flavio Azzaro hacia el delantero, realizada en 2018, cuando La Pulga todavía tenía detractores.

En aquel momento, Jorge Messi reaccionó desde sus redes sociales. El padre del futbolista, que por entonces no tenía demasiada actividad en Instagram y solía utilizar la cuenta principalmente para compartir fotografías de su familia y de Lionel, publicó la imagen de su hijo con el prestigioso trofeo en el Teatro del Châtelet, en París.

La publicación que realizó Jorge Messi en 2021

En la postal, Leo aparecía con el Balón de Oro en sus manos, luego de ser ovacionado por el público y recibir el premio de manos de su amigo Luis Suárez. Junto a la fotografía, Jorge Messi dejó un breve pero contundente mensaje dirigido a quienes habían cuestionado a su hijo: “Bla bla bla... continúen”.

La publicación llegó después de un año especialmente significativo para Lionel Messi, quien había conseguido conquistar la Copa América con la selección argentina y volvía a ser reconocido como el mejor jugador del mundo. De esta manera, las veces que Jorge Messi salió a defender a su hijo Lionel Messi fueron numerosas y dejaron en evidencia el profundo vínculo que los unía.