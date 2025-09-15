Fue el galán de una generación, pero se fue del país y ahora triunfa en el exterior: la nueva vida de Rodrigo Guirao Díaz

Rodrigo Guirao Díaz fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión argentina en los años 2000. Fue el galán de una generación, pero se fue del país y ahora triunfa en el exterior, con una carrera que se consolidó en distintos proyectos y una vida personal que transita nuevas etapas lejos de su lugar de origen.

Rodrigo Guirao Díaz, el galán que marcó una generación y ahora triunfa en el exterior

Rodrigo Guirao Díaz nació el 18 de enero de 1980 en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Su carrera comenzó en el mundo de la moda, pero rápidamente se trasladó a la televisión, donde se convirtió en uno de los galanes más reconocidos de su generación. Tras su éxito en el país, se trasladó al exterior, donde triunfa en distintas producciones.

Rodrigo Guirao Díaz

Sus primeras apariciones se dieron en Rebelde Way, 1/2 falta, Atracción 4x4 y Amas de casa desesperadas, que rápidamente lo posicionaron como un rostro habitual en la pantalla chica argentina. Su imagen, asociada al romanticismo juvenil y a personajes intensos, lo convirtió en un referente del género durante los años 2000.

Con el correr de los años, Rodrigo Guirao Díaz decidió expandir sus horizontes y se trasladó al exterior, donde su carrera siguió en crecimiento. Vivió en México e Italia, donde también trabajó como actor y modelo. En esos países participó en producciones como Me atrevo a amarte y Humo bajo el agua, consolidando su imagen internacional. Aunque siempre mantuvo un vínculo afectivo con Argentina, su vida profesional comenzó a desarrollarse cada vez más fuera del país.

Rodrigo Guirao Díaz

Actualmente, el artista reside en España, donde protagoniza La encrucijada, una serie de ficción que lo ubica nuevamente en el rol de galán, esta vez en un contexto más maduro. La producción, ambientada en un entorno de tensiones familiares y romances cruzados, lo presenta como César Bravo, un personaje que combina intensidad emocional y presencia escénica. Este proyecto lo volvió a posicionar como uno de los actores argentinos con mayor proyección en Europa.

Por otro lado, desde hace algunos meses mantiene una relación con Arianna Aragón, actriz española e hija de Patricia Santamarina y Rody Aragón. Además, la joven es hijastra del presentador Carlos Sobera, con quien Rodrigo Guirao Díaz demostró tener una gran relación. La pareja fue vista en distintos eventos en Madrid, y comparten momentos tanto en lo profesional como en lo cotidiano.

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón

Cabe destacar que la historia familiar del actor está marcada por momentos significativos; a sus 11 años falleció su padre, llevándolo a asumir un rol protector con sus hermanos, Gonzalo, su mellizo, y Ramiro. Su abuela tuvo un papel importante en su crianza, acompañándolo en sus primeros trabajos como electricista, camarero y mensajero, anteriores a sus apariciones televisivas.

Rodrigo Guirao Díaz

Rodrigo Guirao Díaz fue el galán de una generación, pero se fue del país y ahora triunfa en el exterior con una carrera que continúa desarrollándose en nuevos escenarios. Su recorrido profesional refleja una etapa distinta, marcada por proyectos internacionales y vínculos que lo acompañan en esta nueva vida. Desde su salida de Argentina, el actor supo construir su camino, manteniéndose vigente y activo en la industria.

VDV