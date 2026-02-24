La furiosa reacción en vivo de Zoe Bogach por el ingreso de su exnovio a Gran Hermano Generación Dorada

La reacción en vivo de Zoe Bogach al ingreso de su exnovio, Manuel Ibero, a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no fue solo un momento incómodo más. Fue, en realidad, la reactivación de una historia que nació dentro del propio reality y que todavía parece tener capítulos pendientes. Su ataque de ira en streaming, sin filtro y cargado de ironía, rápidamente explotó en las redes.

Zoe Bogach explotó en vivo al ver a su ex en Gran Hermano

El episodio ocurrió mientras Zoe Bogach participaba de un vivo junto a Luchi Maidana y Olivia Wald. Al ver la presentación de Ibero dentro de la casa, su reacción fue inmediata. “Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”, comentó entre risas incómodas. Lejos de frenarse, sumó otra frase que terminó de encender el momento: “Ponete una remera, boludo, no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”. La mezcla de sorpresa, incomodidad y enojo fue tan genuina que el video se volvió viral en cuestión de minutos.

Pero, ¿quién es Manuel Ibero? El joven, cuyo nombre completo es Manuel Ibero Durigón, es uno de los nuevos participantes del reality y ya contaba con cierta visibilidad en redes, donde acumula alrededor de 245 mil seguidores. Oriundo de Zárate y estudiante de abogacía, su exposición pública creció a partir de su relación con Zoe, vínculo que no terminó en buenos términos. En su presentación dentro del programa dejó en claro su objetivo: ingresar para “contar su versión” de la historia y “romper el mito de que los lindos no son inteligentes”. Además, se definió como una persona segura de sí misma y con una estrategia marcada, dispuesto a generar impacto dentro de la casa.

Zoe Bogach y su historia dentro de Gran Hermano

Para entender la intensidad de la reacción de Zoe también hay que mirar su propio recorrido en Gran Hermano. Fue una de las participantes más comentadas de la edición 2023-2024, con un perfil frontal y sin filtro que generó tanto críticas como apoyo. Su paso por la casa estuvo marcado por una fuerte carga emocional y por su forma particular de vincularse, más desde la sensibilidad que desde la confrontación directa. En ese contexto, su relación con Manuel también formó parte del relato del reality.

Zoe Bogach ingresó estando en pareja y sostuvo ese vínculo durante buena parte del aislamiento, lo que sumó un condimento extra a su exposición mediática. Con el tiempo, la relación se desgastó y terminó en medio de tensiones que siguieron fuera de la casa. Por eso, verlo ahora ingresar al mismo universo que la hizo conocida no es un detalle menor. Su reacción en vivo no solo responde al impacto del momento, sino también al peso de una historia compartida que empezó frente a cámaras