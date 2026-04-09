Gabriel Batistuta se sinceró y reveló el costo que pagó por su éxito: "No pude estar presente"

Gabriel Batistuta volvió a mostrarse sin el traje de ídolo y habló desde un lugar mucho más íntimo lejos del éxito y la fama que supo cosechar en sus años de gloria. El histórico exdelantero de la Selección Argentina abrió su corazón en una entrevista para un canal de streaming del Grupo Omit, donde reflexionó sobre los sacrificios que tuvo que realizar en su carrera y que marcaron su vida familiar. De esta manera, el exfutbolista puso el foco en aquello que no se ve: las ausencias, las dudas y las emociones no procesadas.

Gabriel Batistuta, el lado b del éxito

Durante el mano a mano que mantuvo con el ciclo de stream, Gabriel Batistuta relató que durante sus primeros años como profesional convivía con una sensación difícil de explicar. “Había momentos en los que pensaba que tal vez eso significaba que no extrañaba tanto como creía”, admitió al recordar el impacto emocional que le implicó alejarse de su familia. Con el paso del tiempo, entendió que su dedicación absoluta al fútbol era, en parte, una forma de supervivencia en medio de una vida que desde chico estuvo atravesada por carencias económicas y exigencias constantes.

Gabriel Batistuta | Instagram

Uno de los momentos más conmovedores se dio cuando recordó las ausencias que todavía le siguen pesando. El Batigol reveló que no pudo estar presente en dos de los partos de sus hijos, un hecho que lo marcó a fuego. “Tengo cuatro hijos varones y, sin embargo, no pude estar presente en dos de sus nacimientos”, expresó con sinceridad. Y agregó: “En ese momento estaba muy convencido de lo que hacía, pero ahora no tanto”.

Tras su retiro del fútbol profesional, el ídolo argentino decidió abrir una nueva etapa en su vida y buscar desafíos fuera del deporte. Contó que viajó a Australia con la intención de estudiar inglés, aunque reconoció que la experiencia no tuvo el resultado esperado. “No aprendí nada, pero lo intenté”, dijo sonriente, dejando ver que, incluso lejos de las canchas, mantuvo el espíritu de superación que lo caracterizó durante su carrera.

Gabriel Batistuta | Instagram

La difícil infancia de Gabriel Batistuta

El recuerdo de su infancia también ocupó un lugar central durante los tópicos que abordó en su entrevista. Gabriel Batistuta remarcó los años de su infancia en los que creció en una familia con recursos muy limitados, donde los pequeños placeres eran considerados lujos. “Recuerdo que comer una factura o tener una Coca-Cola en la heladera era algo enorme para mí”, señaló. No obstante, su poder de resiliencia lo llevó a aferrarse a la disciplina y lucha constante y que lo llevó a convertirse en uno de los delanteros más respetados del fútbol mundial y a sostener una carrera marcada por la perseverancia.

Pero más allá del éxito deportivo, el empresario se permitió reflexionar sobre sus emociones y sus vínculos personales. Reconoció que no tiene muchos amigos cercanos y que, en ocasiones, le cuesta compartir aspectos íntimos de su vida. “Soy sensible, muy sensible. Debo tener cosas adentro que no resolví todavía”, confesó. Sus palabras dejaron entrever que la fortaleza que mostró en el campo no siempre se tradujo en seguridad emocional, un tema que hoy se vuelve cada vez más visible en el debate sobre la salud mental en el deporte.

Al final de la entrevista, Gabriel Batistuta dejó una sentida reflexión: el éxito puede traer reconocimiento y gloria, pero también exige renuncias difíciles de dimensionar en su momento. Con una mezcla de orgullo y discreción, admitió sentirse feliz por los logros de su familia, aunque con la humildad que lo caracteriza deslizó una frase que sintetiza su manera de sentir: “Sí, me siento orgulloso… pero no se lo cuentes a nadie”. Una confesión que revela el costado más humano de una leyenda que, aún lejos del terreno de juego, sigue aprendiendo a reconciliarse con su propia historia.

NB