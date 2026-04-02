Lejos del fútbol y los medios, el negocio de Gabriel Batistuta y sus hijos

Desde que se retiró del fútbol, Gabriel Omar Batistuta se volcó de lleno a seguir manteniendo actividades comerciales ya sea en el ambiente deportivo, como en otras áreas comerciales tales como en el sector textil. Es así que lanzó su propia marca de indumentaria sustentable: Gabatt. Este proyecto persigue un claro propósito en el cual la familia y el cuidado del medio ambiente se unen como ejes transversales de los valores que intentan transmitir.

La faceta empresarial de Gabriel Batistuta

Desde aquel 13 de marzo de 2005 que decidió colgar los botines, el nombre de Gabriel Batistuta, con el paso del tiempo, comenzó a aparecer también asociado a iniciativas empresariales alejadas de las canchas, en línea con una tendencia que involucra a varios exdeportistas -convertidos en grandes celebridades- que buscan diversificar sus actividades una vez finalizada su carrera.

En ese marco, la familia Batistuta impulsó una propuesta dentro del sector textil con el desarrollo de una marca de indumentaria. La iniciativa se presentó como un emprendimiento de carácter familiar que combina un local físico en la ciudad de Buenos Aires con un canal de ventas online, a través del cual se comercializan prendas de ambos géneros, accesorios -tales como bufandas y anteojos de sol- y calzado urbano.

Gabriel Batistuta | Instagram

Asimismo, el proyecto cuenta con un ambicioso propósito y se inserta en un contexto más amplio, donde la industria de la moda está vinculada a nuevas demandas de consumo. En los últimos años, crecieron las propuestas que buscan incorporar criterios de sustentabilidad, tanto en la selección de materiales como en los modos de producción y comercialización.

En ese sentido, la iniciativa impulsada por el exfutbolista y su clan se apoya en una línea ideológica que vincula el desarrollo del negocio con la vigilancia permanente en el impacto ambiental. De acuerdo con información difundida en las distintas plataformas de la firma, la empresa contempla acciones relacionadas con la compensación de su huella ecológica y la participación en programas de restauración de ecosistemas.

Este tipo de prácticas forman parte de una estrategia cada vez más frecuente en el sector, donde distintas marcas intentan hacerle frente al impacto planetario de la industria textil. Por esta razón, la producción que lidera Batistuta impulsó cambios en los hábitos de consumo y en las decisiones empresariales de crear prendas versátiles y atemporales que sean aptas para el ecosistema. Desde el entorno del emprendimiento de Gabriel Batistuta se destacó que uno de los objetivos es desarrollar productos con mayor durabilidad y menor rotación estacional.

Negocio de Gabriel Batistuta | Instagram

Gabriel Batistuta, un emprendedor de moda con conciencia ambiental

El origen del proyecto de Gabriel Batistuta se remonta a más de una década atrás -específicamente en 2013-, cuando comenzó con la producción de botas de polo. Con el tiempo, la oferta se amplió hacia otros segmentos, acompañando tanto el crecimiento del negocio como las nuevas tendencias del mercado. Además, la iniciativa también se apoya en la figura consagrada del histórico goleador de la Selección Argentina, quien participa en la difusión del emprendimiento. Sin embargo, el proyecto busca consolidarse dentro de un rubro altamente competitivo, donde conviven marcas consagradas, nuevas propuestas independientes y firmas internacionales.

Gabriel Batistuta continúa desarrollando su faceta empresarial con un proyecto que busca insertarse en el rubro textil desde una perspectiva que combina actividad comercial junto a criterios ambientales, en un contexto altamente competitivo y desafiante. De esta manera, entre la búsqueda de rentabilidad y sustentabilidad, la familia Batistuta incursiona en la moda desde una mirada integral y estratégica, y en sintonía con su filosofía de vida.

NB