Así es Theo, el tercer nieto de Gabriel Batistuta e hijo de Thiago Batistuta: "Una caricia al corazón"

En los últimos días, Gabriel Omar Batistuta se convirtió en abuelo por tercera vez. Sin embargo, recién este fin de semana decidió presentarlo en público ante su comunidad digital. A través de un sentido posteo en su cuenta personal de Instagram, el exdelantero de la Selección Argentina mostró a Theo, el hijo de Thiago Batistuta y Nanu Maffeo, desplegando aún más su orgullo por ver crecer su árbol genealógico.

Gabriel Batistuta, un abuelo orgulloso

Mediante diferentes publicaciones, Gabriel Batistuta mostró su lado más íntimo y familiar. Las fechas especiales se transformaron en hitos digitales para el exjugador. Día de la Madre, cumpleaños y ahora, nacimientos, son anunciados con bombos y platillos en su perfil de la famosa red social de la camarita desplegando todo el amor y el orgullo que siente por su clan. En esta oportunidad, presentó en público a Theo, su tercer nieto.

Theo Nieto de Gabriel Batistuta | Instagram

Con una postal familiar al aire libre junto a su esposa Irina Fernández y demás miembros del círculo de los flamantes papás, el Batigol escribió radiante: “Una caricia al corazón. Nació nuestro tercer nieto Theo, a quien vamos a mimar mucho. Gracias a sus padres Nanu y Thiago Batistuta por hacer tan feliz a nuestra familia”.

A diferencia de los padres del recién nacido, el Genio del Área difundió la fotografía familiar sin preservar la identidad del niño. Aunque el plano no toma de lleno el rostro del bebé, sus seguidores resaltaron la faceta más íntima de la familia Batistuta. Como era de esperarse, los elogios no tardaron en multiplicarse en las cajas de comentarios con mensajes de felicitaciones.

Theo Nieto de Gabriel Batistuta | Instagram

La alegría de Thiago Batistuta y Nanu Maffeo

Así como Gabriel Batistuta, Nanu Maffeo, la mamá del Theo le dio la bienvenida a su primogénito. “¡Llegaste a nuestras vidas para llenarnos de felicidad! Te amamos hijo”. Rodeados de su círculo más cercano, la joven compartió algunas postales donde diversos integrantes del clan tienen a upa al bebito.

“Los abuelos, los padrinos, los tíos y tus primos recibiéndote con mucho amor! que fortuna la familia que te tocó”, exclamó la organizadora de eventos presumiendo la unión de toda su red de contención. Por su parte, Thiago también reaccionó ante las instantáneas: “Tanto amor. Gracias”, deslizó dejando que cada imagen hable por sí sola. En esta línea, para el matrimonio Batistuta-Fernández, esta es una etapa llena de “Muy felices con Irina comenzamos a transitar esta etapa de abuelos", señaló el histórico goleador cuando nació la pequeña Catalina de tan sólo un mes.

Cabe destacr que, el nacido en Santa Fe es padre de cuatro hijos varones y en distintas oportunidades reveló que, en su linaje, predominaban las mujeres y que él era el único encargado de continuar con el apellido. Sin embargo, su destino tomó un rumbo distinto al convertirse en papá sólo de hombres y, con la llegada de su primer nieto, Lautaro, esa particularidad se mantuvo en la siguiente generación.

Theo Nieto de Gabriel Batistuta | Instagram

Gabriel Batistuta atraviesa una etapa de profunda transformación personal, marcada por la llegada de nuevas generaciones a su familia. Su título de abuelo se estrenó en 2020 con el nacimiento del hijo de Lucas Batistuta, y desde entonces ese rol no ha dejado de crecer. En febrero de 2026, la familia volvió a ampliarse con la llegada de Catalina, su segunda nieta, y apenas semanas más tarde, a mediados de marzo, se sumó Theo, consolidando un presente repleto de nuevas sensaciones y experiencias. Este nuevo capítulo lo encuentra disfrutando de una faceta más íntima, lejos de la exigencia de la alta competencia que marcó su carrera como uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.

NB