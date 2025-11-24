Gastón Pauls reveló cómo reaccionó cuando se enteró del nuevo novio de su hija, Muna: “Más que celoso, disfruto de lo que me cuenta”

En medio de los rumores que circulaban en el mundo del espectáculo, Gastón Pauls decidió ponerle fin a las especulaciones y contó, con total naturalidad, cómo vive esta nueva etapa en la vida de su hija, Muna. Lejos de cualquier gesto de tensión o incomodidad, el actor mostró una calma poco habitual cuando se trata de la figura del “padre protector”, y dejó en claro que el crecimiento de la joven lo llena de orgullo y emoción.

Gastón Pauls y Muna Pauls

Durante una nota con Implacables, Gastón Pauls abrió su corazón y habló del nuevo novio de Muna, quien celebró recientemente seis meses de relación con un joven a quien conoce desde siempre. El director sorprendió al público al revelar que más que preocupación, siente gratitud por acompañar a su hija en este proceso, un camino que reconoce como parte natural del amor adolescente.

El vínculo de Gastón Pauls y su hija Muna

Cuando le preguntaron directamente si era celoso, Gastón Pauls no dudó ni un segundo: “No, cero, al contrario”. La frase marcó el tono de toda la conversación. Para el actor, esta etapa no es motivo de alarma, sino una oportunidad para ver a su hija crecer desde un lugar de amor y confianza: “Me parece que es parte de su crecimiento, de su amor y del hermoso corazón que tiene”, expresó.

Gastón Pauls

Lejos de marcar distancia con el joven, decidió darle la bienvenida: “Él también tiene un hermoso corazón”, dijo, otorgando un visto bueno que pocos esperaban. Gastón Pauls fue más allá al reflexionar sobre su rol como padre: “Más que celoso, estoy disfrutando lo que la vida me está mostrando y lo que ella también va compartiendo conmigo”, aseguró.

El presente profesional de Gastón Pauls

Además de su faceta familiar, Gastón Pauls también habló de su vida profesional y del costado social que lo acompaña desde hace años. Recordó que La Casa de la Cultura de la Calle, espacio dedicado a asistir a personas en situación de vulnerabilidad o consumo problemático, sigue funcionando y sosteniendo programas esenciales. “Seguimos asistiendo a gente que está en situación compleja, tanto la que está en la calle como la que está en situación de vulnerabilidad de derechos o de consumo de sustancias”, detalló.

Gastón Pauls

Su convicción permanece intacta, incluso frente a las dificultades: “Mientras eso siga tristemente ocurriendo, nosotros vamos a seguir ahí, tratando de acompañar”. Con esa frase, Gastón Pauls reafirma que su compromiso trasciende las cámaras y los escenarios, y se sostiene en la constancia, la sensibilidad y la vocación de servicio que lo caracterizan.