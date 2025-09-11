Gastón Soffritti dio detalles del calvario que vivió a los 12 años: "La primera era un aviso"

Gastón Soffritti lanzó su primer libre "Vos sí que no tenés problemas" y en uno de los capítulos aborda sobre lo mal que la pasó durante sus inicios en la actuación. El programa Vamos Las Chicas (Canal de la Ciudad) sacó a la luz algunas polémicas líneas en las que el joven hace mención a una persona en particular.

Las fuertes declaraciones de Gastón Soffritti

Gastón Soffritti comenzó de muy pequeño a actuar. Su primera aparición en la pantalla chica fue en "Yago, pasión morena" pero su verdadero salto a la fama llegó en Rincón de luz, uno de los productos televisivos de mayor audiencia. En su primer libro, "Vos sí que no tenés problema", el artista hace mención a lo mal que la pasó en esa época en la que comenzaba a dar sus primeros pasos.

De acuerdo a las palabras del joven, recibió maltrato verbal de una persona muy cercana a él. El ciclo que leyó parte de lo que Gastón describe fue Vamos Las Chicas (Canal de la Ciudad), pero, más tarde, Bendita (El Nueve) de Beto Casella le brindó mayor visibilidad. Tal es así que esta nueva polémica generó revuelo en las redes sociales.

Gastón Soffritti

“Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”, escribió Gastón Soffritti recordando su primeros pasos como actor en un tira infantil.

Sin precisar de quién se trataba, el influencer culinario continuó: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’“. En medio de una pausa para seguir exponiendo la mala experiencia laboral de Gastón, el programa Vamos Las Chicas aclaró que él no menciona a nadie en particular.

Gastón Soffritti.

Por otro lado, Gastón Soffritti contó en su libro que esta "mujer flaca de pelo rubio, largo y ondulado" imponía un "sistema de castigos" a quienes no cumplían con su rol durante las grabaciones del proyecto televisivo. “Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa", reveló y agregó que aquellos que "se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”.

Sin lugar a dudas, sus explosivas declaraciones están generando fuertes repercusiones. De esta manera, Gastón Soffritti dio detalles del calvario que vivió con 12 años.