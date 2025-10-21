Germán Martitegui, sin filtros sobre su papel en MasterChef: “Yo no hago un personaje, soy así”

El estreno de una nueva edición de MasterChef Celebrity volvió a reunir a Wanda Nara en la conducción y a los tres jurados más temidos de la televisión: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Con nuevas personalidades, desafíos y una gran expectativa por parte del público, el programa regresó a la pantalla para atrapar a la audiencia de todo el país.

Recientemente Germán Martitegui concedió una entrevista donde habló como nunca sobre esta nueva etapa profesional, su mirada sobre el reality y cómo vive hoy su exposición mediática. Sin perder la seriedad que lo caracteriza, el chef aclaró los rumores sobre su supuesto “personaje” dentro del jurado y reveló detalles de su vínculo con los participantes.

Antes del estreno de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui reveló que se sentía entusiasmado, descartando los nervios pues, disfruta mucho de esos momentos. Ahora, el reconocido cocinero contó cómo vivía las primeras temporadas del programa: “Las veía todas las noches y me causaba un problema terrible porque tenía que estar en el restaurante y me quedaba en casa reaccionando en Twitter”.

Durante la entrevista, German Martitegui habló sobre su rol en el programa: “Yo no hago un personaje. Soy así”. Sin embargo, reconoció que la edición del programa suele resaltar su costado más serio: “La dinámica entre nosotros es cada vez más fluida. Hay muchos momentos en los que soy mucho más descontracturado, pero no salen en cámara. ¡Muéstrenme más bueno! Entiendo que es un poco un personaje que gusta”, sentenció.

Además, Germán Martitegui aseguró que no suele tener favoritos, pero que hay historias que lo conmueven: “No suelo tener preferidos, pero sí puntos flojos. Me emocionan algunos participantes que vienen desde muy lejos y que la lucharon para llegar hasta acá”.

También destacó la intensidad del trabajo en equipo junto a Betular y De Santis: “Nos conocemos hace mucho tiempo. Sucede que durante seis meses estamos pegados y después no los quiero ni ver. Hay que descansar un poco del otro”, dijo entre risas. Con su estilo firme pero cercano, Germán Martitegui se prepara para una nueva temporada de desafíos, emociones y momentos que prometen dar que hablar dentro de MasterChef Celebrity.