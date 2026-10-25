La noche soñada de Lorenzo y Lautaro, los hijos de Germán Martitegui, en el show de BTS

Lorenzo y Lautaro, los hijos de Germán Martitegui, vivieron una noche soñada este sábado 24 de octubre al asistir al show de BTS en el Estadio Único de La Plata. El chef acompañó a los chicos a la tercera y última fecha de la banda surcoreana en la Argentina y compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de la experiencia.

Germán Martitegui con Lorenzo y Lautaro

Germán Martitegui compartió las fotos de sus hijos en el show de BTS

La visita de Germán Martitegui al recital de BTS tuvo como protagonistas a Lorenzo y Lautaro, que disfrutaron del espectáculo junto a su papá. A través de sus redes sociales, el cocinero mostró parte de la experiencia y dejó ver la alegría de los chicos en una noche que combinó música en vivo, luces y un estadio colmado de fanáticos.

Germán Martitegui y sus dos hijos en el show de BTS.

En una de las imágenes, el jurado de MasterChef Celebrity posó junto a sus hijos desde una ubicación privilegiada, con el estadio repleto de fanáticos y el escenario iluminado como telón de fondo. Los tres lucieron pilotos rojos y gorras, mientras sonreían a la cámara en una postal que reflejó la alegría de compartir el recital.

El chef también publicó un video en el que se pudo ver parte del espectáculo y a los chicos disfrutando de la música en vivo. Así, el cocinero dejó entrever cómo vivieron Lorenzo y Lautaro una noche marcada por la energía del público y la puesta en escena de uno de los fenómenos musicales más convocantes del momento.

Germán Martitegui y su faceta más familiar junto a Lorenzo y Lautaro

Aunque suele mantener su vida privada en un segundo plano, Germán Martitegui comparte ocasionalmente en redes sociales algunas escenas junto a sus hijos. En los últimos meses, el chef mostró distintas experiencias familiares y permitió conocer un poco más de su vínculo con Lorenzo y Lautaro.

Días atrás, el jurado volvió a hablar de la paternidad durante el estreno de la nueva temporada de MasterChef Junior, el reality de Telefe conducido por Vero Lozano. Allí recordó cómo su participación en la primera edición del certamen, en 2015, modificó su relación con los chicos y coincidió con un cambio importante en su vida personal.

Germán Martitegui y sus dos hijos, Lorenzo y Lautaro

“Yo era de esas personas que me traían un bebé y me decían ‘sostenelo’ y salía corriendo. Y después terminé jugando a la mancha con todos los chicos en la cocina y más tarde fui papá”, contó durante la charla.

La salida al recital de BTS sumó así una nueva postal a los momentos que Martitegui comparte con sus hijos. Esta vez, la música, las luces y la multitud del estadio fueron el escenario de una experiencia que Lorenzo y Lautaro pudieron disfrutar junto a su papá.