Gime Accardi le dio un giro al conjunto sastrero y apostó a un particular detalle en el pantalón

Gime Accardi reinterpretó un conjunto formal con un detalle inesperado que se llevó todas las miradas. La artista dijo presente en un evento de cine en España y escogió un particular look que combinó elegancia, tendencia originalidad en partes iguales.

Gime Accardi reversionó su look sastrero con un recurso de styling poco convencional

Gime Accardi volvió a demostrar su pasión por la moda durante su paso por el Festival de Málaga, donde presentó su proyecto audiovisual titulado TILF. En la alfombra del evento, la actriz sorprendió con un look elegante que reinterpretó el clásico conjunto sastrero con un detalle inesperado que no pasó desapercibido.

Para la ocasión, Gime Accardi eligió un traje sastrero en color chocolate, uno de los tonos que se posiciona como protagonista de la temporada. La elección no solo aportó sofisticación, sino que también reflejó una estética moderna que combina sastrería tradicional con guiños contemporáneos. Debajo del blazer, la artista sumó un top blanco, que generó contraste con el conjunto y aportó luminosidad al estilismo. La combinación entre el blanco y el marrón profundo reforzó la elegancia del look y mantuvo una paleta clásica pero actual.

Gime Accardi

Los accesorios también jugaron un papel clave en la construcción de su outfit. Gime Accardi completó el estilismo con un pañuelo al tono, gafas oscuras y una cartera de Louis Vuitton con cadena dorada, que aportó un toque de lujo. En cuanto al calzado, apostó por stilettos blancos, un detalle que volvió a conectar con el top y ayudó a equilibrar el atuendo.

Además, a su pantalón sastrero tiro bajo le sumó un cinto fino de cuero marrón, que marcó sutilmente la cadera y reforzó la estética minimalista del look. Sin embargo, el punto más llamativo estuvo en la decisión de la actriz para lograr un guiño contemporáneo.

Gime Accardi

El toque súper chic de Gime Accardi para reversionar su pantalón sastrero

Gime Accardi decidió atar el ruedo, generando un efecto fruncido que transformó por completo la caída de la prenda. Este gesto simple pero audaz le dio un giro moderno al clásico traje sastrero. Además, se trata de un recurso estilístico que se vincula con una tendencia que gana terreno en el street style y en las pasarelas: intervenir prendas clásicas para modificar su silueta.

Ajustar, doblar o atar los ruedos permite crear nuevas formas y aportar personalidad a piezas tradicionales. Esto mismo hizo Gime Accardi y logró cosechar una lluvia de halagos en su red social de Instagram. Asimismo, inspiró a los usuarios a animarse a reversionar un ítem clásico para potenciar su look.

De esta manera, Gime Accardi le dio un giro al conjunto sastrero y apostó a un particular detalle en el pantalón. Al altar el ruedo con cordones blancos logró un outfit sofisticado pero innovador que marcó la diferencia y llamó la atención en redes sociales.