Maxi López se convirtió en el protagonista absoluto de Masterchef Celebrity debido a los idas y vueltas con su expareja Wanda Nara, quien está adelante del ciclo culinario. Mientras su esposa transita la recta final de su segundo embarazo, el exjugador se roba la atención de la televisión argentina y se ganó el cariño de sus compañeros. Tanto es así que Andy Chango contó cómo fue la salida de hombres que realizaron y cuál es el apodo que le pusieron al concursante.

Cómo llaman los participantes de Masterchef a Maxi López

Maxi López se fue a Suiza y volvió al poco tiempo para continuar con las grabaciones de Masterchef Celebrity. Si bien muchos pensaron que a esta altura del programa el exfutbolista ya renunciaría para estar nuevamente con su familia en Europa, lo cierto es que encontró su lugar en la pantalla chica y en la competencia de cocina. Por esta razón, y pese a lo avanzado que está el embarazo de su pareja, él decidió quedarse más tiempo en el país.

Sus compañeros, lejos de verlo como un fuerte rival, demuestran lo mucho que lo quieren y se divierten con el participante, por lo que Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, El Chino Leunis y el resto de los integrantes revelaron cómo lo llaman fuera de cámaras. Todo comenzó cuando el plantel masculino del reality contó cómo fue la divertida salida que compartieron con Maxi López bajo la mirada atenta de Wanda Nara, quien aprovechó para agregarle "picante" a la situación.

Caption

"Qué caballero Maxi. Me cuidó toda la noche", comenzó Andy Chango. Sin embargo, fue interrumpido por la conductora. "Sí un caballero. Además, me dijo Maxi que pagó toda la cuenta él". En ese instante, el padre de sus hijos se encontraba en el balcón con un delantal blanco y no pudo evitar mirar sorprendido a su ex por la frase que lanzó frente a todos.

"Me protegió, llovía y entré con el teclado pero había un patovica gigante que no me dejaba entrar y me dijo 'tranquilo Andy'. Se fue bajo la lluvia a guardarlo en su coche", agregó el cantante sacando a la luz los detalles de aquella noche que salieron a disfrutar después de grabar durante varias horas. En este sentido, sumó que Maxi López estuvo atento a él en toda la velada y le ofreció "más champagne". Para resumir ese momento, Andy Chango manifestó: "La pasé increíble".

Luego, el artista realizó una fuerte observación que dejó boquiabierta a Wanda Nara: "No sé cómo lo soltaste y cuando se vaya a Suiza no sé que voy a hacer de mí". En medio de las risas en el estudio, la empresaria cosmética le respondió filosa: "Hay vida después de Maxi López. No te preocupes que la vida continúa".

Fue en ese instante en que los concursantes de Masterchef Celebrity comenzaron a gritarle "presidente" al exjugador y a aplaudirlo con euforia. Asimismo, Andy Chango opinó sobre él: "Es muy paternalista, muy elegante y muy querible". Por último, aseguró que Maxi "más que un amigo, es un hermano" y ya se lo demostró.

De esta manera, Maxi López y su importante rol en el grupo de MasterChef quedó demostrado con las declaraciones de su compañero y del resto de las figuras que forman parte del programa, quienes le pusieron un sugerente apodo: presidente.

De qué vive Daniela Christiansson, la esposa suiza de Maxi López: reconocida en toda Europa, con marca propia y millones de seguidores

Daniela Christiansson y Maxi López están juntos desde 2014, y son padres de Elle y de un bebé en camino. La pareja vive en Suiza y lleva sus negocios en el viejo continente. En los últimos días, la esposa del exfutbolista se volvió protagonista de titulares y opiniones de la gente en las redes sociales. ¿El motivo? Ella continúa en su hogar transitando la recta final de su embarazo mientras su pareja sigue en la Argentina participando de Masterchef Celebrity y compartiendo tiempo con sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino.

Sin embargo, la propia Daniela Christiansson aclaró mediante un comunicado en su red social que se encuentra bien de salud y que acompaña la decisión de Maxi López. Además, tiró por tierra los rumores de mala relación con Wanda Nara y aclaró que no puede venir al país porque se encuentra en la última etapa de gestación de su segundo hijo.

Maxi López y Daniela Christiansson

Sus respuestas y la forma cordial que escogió para contestar cada comentario que suele recibir llamó mucho la atención. Asimismo, hizo que muchas personas pusieran el foco en qué se dedica y cómo es su vida en Suiza. En la descripción de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, Daniela Christiansson describe su contenido como "abrazando a la maternidad", "viajes", "belleza" y "corazón sustentable".

Allí comparte fotos de su día a día con su pequeña, su pasión por viajar y conocer diferentes partes del mundo, y los importantes eventos a los que asiste. Es modelo desde los 15 años y trabajó para las mejores casas de moda europeas como Christian Dior, Nina Ricci e Yves Saint Laurent.

Daniela Christiansson

Su desempeño en las pasarelas la llevó a ganar reconocimiento en su país, por lo que suele ser entrevistada por importantes medios de Suiza. Además, su gusto por la moda y su camino en la industria textil hicieron que comenzara un proyecto de e-commerce de productos sustentables llamado Econess.

En una entrevista que brindó Daniela Christiansson a Para Ti en 2022 contó con gran entusiasmo sobre su negocio: "Siempre sentí pasión por la naturaleza (...) Y finalmente puse mi e-commerce para vender ropa sustentable o slow fashion, cosmética orgánica, baby collection y también para la casa".