Gonzalo Heredia mostró lo grande que está su hijo Eloy, de 15 años

Gonzalo Heredia vivió una noche especial en los premios ACE, no solo por su presencia en el Teatro Nacional, sino también por la compañía de su hijo mayor, Eloy. El adolescente de 15 años, fruto de su relación con Brenda Gandini, acompañó al actor y protagonizó una serie de fotografías que rápidamente llamaron la atención en las redes sociales.

Gonzalo Heredia compartió un álbum de fotos junto a su hijo Eloy que provocó la rápida reacción de Brenda Gandini

Gonzalo Heredia posó junto a su hijo Eloy en la avenida Corrientes como escenario y compartió las postales con sus seguidores en redes sociales. En las imágenes se los puede ver sonrientes y muy unidos, compartiendo un momento de complicidad que el actor decidió publicar en su cuenta de Instagram.

“El premio de haber compartido este momento con él. Todo risa, todo amor”, escribió el actor junto a las fotos. La frase reflejó el valor afectivo que tuvo para él asistir al evento con su hijo, más allá de cualquier reconocimiento o aspecto relacionado con la ceremonia de los Premios ACE.

Gonzalo Heredia con su hijo Eloy//Instagram

La publicación generó una inmediata reacción entre los seguidores del actor. Muchos usuarios destacaron el vínculo entre padre e hijo y dejaron mensajes como “Lindos” y “Divinos”. Otros, en cambio, se concentraron en el aspecto físico de Eloy y comenzaron a debatir a quién se parece más: algunos encontraron rasgos muy similares a los de Brenda Gandini, mientras que otros señalaron que es prácticamente idéntico a Gonzalo Heredia.

Brenda también se hizo eco del momento familiar. La actriz compartió en sus historias la fotografía publicada por Heredia y acompañó la imagen con un breve “Ay”, seguido de emojis de corazones. De esta manera, dejó en claro la emoción que le produjo ver a su hijo junto al actor en una ocasión tan significativa.

La reacción de Brenda Gandini a la foto de Gonzalo Heredia y su hijo Eloy//Instagram

Quién es Eloy, el hijo de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

Eloy nació el 16 de agosto de 2011 en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. Con 15 años, atraviesa la adolescencia y comienza a mostrarse cada vez más en ámbitos públicos junto a sus padres. Aunque todavía está en plena etapa de crecimiento, sus facciones y el color de su cabello recuerdan fuertemente a Gonzalo Heredia.

El joven también comenzó a incursionar en el mundo de la moda. A los 13 años participó de su primera campaña de modelaje, una experiencia que marcó sus primeros pasos frente a las cámaras. Además, en los últimos tiempos empezó a acompañar a sus padres en distintos eventos y apariciones públicas, como ocurrió recientemente durante los premios ACE.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini junto a sus hijos Eloy y Alfonsina//Instagram

Tanto Gonzalo Heredia como Brenda Gandini suelen mantener una postura cuidadosa respecto de la exposición de sus hijos. Sin embargo, ocasionalmente comparten fotografías familiares en las redes sociales, donde muestran el crecimiento de Eloy y de Alfonsina, la hija menor de la pareja. Las publicaciones suelen estar acompañadas por mensajes afectuosos y reflejan una dinámica familiar cercana.

La vida cotidiana de los actores transcurre, en buena medida, alejada del ruido mediático. Ambos eligieron construir un entorno vinculado con la naturaleza, la tranquilidad y los libros. En el caso de Heredia, la literatura ocupa un lugar central: además de su carrera como actor, también se desempeña como escritor.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini junto a sus hijos Eloy y Alfonsina//Instagram

La llegada de Eloy fue especialmente esperada por el actor. Tiempo atrás, Heredia había contado que tenía un fuerte deseo de ser padre y que quería concretarlo en su vida. “Teníamos muchas ganas de ser padres. Yo en particular quería tener un hijo antes de los 30”, dijo el artista.

A través de la reciente publicación, Gonzalo Heredia volvió a compartir una escena íntima y afectuosa con su hijo. La imagen de ambos, unidos por una mirada cómplice y una evidente conexión, no solo permitió conocer cuánto creció Eloy, sino que también mostró el vínculo cercano que mantienen padre e hijo.