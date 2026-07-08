Lejos de los rumores que durante los últimos meses pusieron el foco en una supuesta crisis matrimonial, una escapada romántica alcanzó para que las imágenes hablaran por sí solas. Brenda Gandini (41) y Gonzalo Heredia (44) eligieron Villa La Angostura para disfrutar de unos días de descanso y demostraron que, después de más de quince años juntos, el amor entre ellos continúa intacto.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Las increíbles fotos de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia de vacaciones en la Patagonia

Sin la compañía de sus hijos, Eloy (15) y Alfonsina (9), los actores apostaron por una verdadera salida de novios. Se alojaron en un exclusivo hotel de lujo frente al lago Nahuel Huapi, donde combinaron caminatas, tardes de spa y piscina climatizada, buena gastronomía y el encanto de uno de los paisajes más impactantes de la Patagonia.

Brenda Gandini

Brenda Gandini

Sonrientes, relajados y muy cómplices, compartieron varias postales de la escapada. “Unos días en un lugar que parece sacado de un cuento”, manifestó Brenda con una frase que resumió a la perfección el espíritu de esas mini vacaciones.

Ella lució distintos looks invernales, mientras que él apostó por un estilo relajado para recorrer el complejo y sus alrededores. También posaron abrazados sobre un muelle con el lago de fondo y mostraron algunos rincones del hotel, cuya arquitectura de montaña y sus vistas privilegiadas se llevaron todas las miradas.

Gonzalo Heredia

Brenda Gandini

Sin hacer declaraciones ni salir a desmentir las versiones de distanciamiento, dejaron que las imágenes hablaran por ellos. La escapada fue la mejor prueba de que siguen encontrando tiempo para sorprenderse, disfrutar de la intimidad y elegirse, cada día, una vez más.