El gran gesto solidario de Abel Pintos: fue nombrado padrino del hospital de niños y brindó un emotivo show

Abel Pintos fue protagonista de una jornada especial en la que se combinaron música, reconocimiento institucional y una causa solidaria. En el marco de un evento con múltiples actores del ámbito cultural y sanitario, el artista recibió una distinción significativa y compartió un momento íntimo con el público.

Abel Pintos fue protagonista de un emotivo show y fue nombrado padrino del hospital de niños

Abel Pintos participó de un encuentro que reunió a referentes de la salud, la cultura y el espectáculo, en el que se destacó por un gesto solidario y una presentación acústica. La actividad se desarrolló en el contexto de una celebración institucional que incluyó reconocimientos y acciones vinculadas a un proyecto de mejora.

Abel Pintos

El reconocido cantante participó de una jornada especial organizada por la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, en el marco del cierre de los festejos por los 150 años de la institución. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Libertad y reunió a autoridades médicas, representantes de empresas, invitados del ámbito cultural y figuras del espectáculo.

En ese marco, Abel Pintos fue reconocido como padrino del hospital y ofreció un concierto acústico a beneficio. La iniciativa fue impulsada por la Cooperadora junto a la productora Plan Divino, con el objetivo de continuar recaudando fondos para la remodelación integral del Pabellón Gómez, una de las áreas más importantes del hospital.

Minutos antes del inicio del show, el artista y Marcelo González, socio y manager del cantante, recibieron una invitación formal para convertirse en padrinos del hospital. El reconocimiento fue entregado por el Dr. Pablo Neira, director médico, y Alicia Garré, presidenta de la Cooperadora. Ambos recibieron también placas conmemorativas en agradecimiento por su compromiso con la causa y el acompañamiento sostenido a lo largo del tiempo.

El gran compromiso de Abel Pintos con las causas benéficas

El concierto se desarrolló en un auditorio colmado, con un formato acústico que permitió una conexión íntima entre el artista y el público presente. El repertorio incluyó canciones emblemáticas de su trayectoria. La conducción estuvo a cargo de Guillermo Lobo y María Belén Ludueña, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

Abel Pintos

La participación de Abel Pintos se enmarca en una serie de acciones que el artista viene desarrollando junto a su equipo, con foco en iniciativas solidarias vinculadas a la infancia y la salud. Su presencia en el Palacio Libertad, en el contexto de una celebración institucional, sumó visibilidad a una obra que busca mejorar las condiciones de internación y atención en el hospital.

El nombramiento como padrino del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez representa un gesto simbólico que reconoce el compromiso sostenido del artista con causas sociales. Más allá del reconocimiento, el evento funcionó como plataforma para seguir impulsando el proyecto de remodelación y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el hospital.

Abel Pintos

Abel Pintos fue parte de una jornada que combinó música y compromiso institucional, en la que se concretó su nombramiento como padrino del Hospital de Niños y ofreció un show acústico en el marco de una iniciativa solidaria. El encuentro se desarrolló en un espacio emblemático y reunió a representantes de distintos sectores vinculados a la salud y la cultura.

VDV