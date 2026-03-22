Maxi López fue uno de los grandes ganadores de MasterChef Celebrity. Si bien no logró alzarse con el trofeo, su aparición en el programa le permitió acercarse de otra manera a la gente, que hasta entonces había oído hablar de él a través de escándalos y conflictos con Wanda Nara, al menos en la mayoría de los casos. Esa imagen renovada, le abrió la puerta a nuevos proyectos y hasta hizo que se planteara la posibilidad de volver a instalarse en el país con toda su familia. Sin embargo, poco a poco, esa luna de miel comenzó a tambalear y recibió más de un revés. El último, una grave denuncia por parte de un viejo conocido y colega suyo.

La grave denuncia contra Maxi López

Cuando Maxi López llegó a la argentina para participar de MasterChef, pocos sabían qué era de su vida a nivel profesional. Retirado del futbol, las apariciones del ex jugador se limitaban a responder preguntas sobre su familia, Wanda Nara o Mauro Icardi y la China Suárez, sin ningún indicio de negocios, trabajos, inversiones y demás. Por supuesto que ese desconocimiento colectivo no encontraba un reflejo en su realidad, ya que, en nichos puntuales, era sabido que su nombre estaba ligado a varios proyectos. Uno de ellos, era FC Paradiso.

Maxi López e Ian Lucas en MasterChef Celebrity.

En abril del 2025, hace poco menos de un año, las portadas de los diarios y sitios deportivos se llenaron con una noticia: Maxi López había comprado un club en la tercera división de Suiza. Según relató Olé, el empresario había hecho una inversión por el 40% de las acciones junto a su grupo inversor, MaxCO. En la foto publicada en el Instagram del diario, se lo podía ver junto al presidente del club y a Ezequiel Schelotto, antiguo compañero suyo en el Catania de Italia.

Fue justamente su ex compañero, quien en las últimas horas realizó una grave denuncia contra Maxi López. “De un día para otro desapareció y después lo vimos en la tele”, declaró en una entrevista a Bola Vip, en el marco de su confirmación como nuevo vicepresidente del conjunto de Suiza. “Acá quedaron muchos chicos que la temporada pasada, antes de que llegue él, se podrían haber ido a otros clubes y se quedaron por él”, añadió luego.

Maxi López y Ezequiel Schelotto cuando eran compañeros en Italia. // instagram

Ezequiel afirma que no sabe cuáles fueron las motivaciones que supuestamente llevaron a Maxi López a abandonar el proyecto. Afirma creer que quizás no se llevaba bien con el Presidente del club, aunque igualmente se manifiesta sorprendido y hasta se lo puede ver decepcionado. “No sé porque yo lo conozco hace una banda, conoce a mi papá, a mi mamá, a mi mujer, a mi hija, a mis hermanos, algunos de mis hermanos que viven acá. Y tenía eso que a mí me gusta, los valores, la humildad, porque es un pibe bueno. La verdad que eso no lo puedo negar”, explica.

Las consecuencias del supuesto alejamiento de Maxi López

De lo que sí asegura que puede dar certezas, es de las supuestas complicaciones que tuvo que afrontar tras la partida del ex de Wanda Nara. “Yo me encontré en una situación demasiado compleja y ya no podía estar más del lado de que ‘él se fue’, como que yo trataba de ocultar algo. (…) ¿Qué hice yo? Yo estuve acá para acompañar. Yo me encontré en una situación que no me había nunca pasado, de hacerme cargo de familias, meter plata mía porque se le prometieron cosas que yo no sabía y fue una situación complicada. Perdí mucho dinero y no sé si lo voy a recuperar, la verdad, pero qué voy a hacer, se borraron todos. Me quedé solo”, afirma, sin dudar.

Para finalizar, Ezequiel Schelotto asegura que cada uno “tiene que tener la conciencia tranquila” y que aprecia mucho a Maxi, pero “decidió tomar ese camino”, Sin embargo, también se muestra comprensivo porque “la familia es lo principal”. “Si vos te querés ir para Argentina, andá a Argentina”, concluye.

Maxi López y Ezequiel Schelotto. // Instagram

De momento, Maxi López no se ha manifestado de ninguna, pero no sería de extrañar que, con esta nueva exposición mediática, termine optando por hacerlo. Solo el tiempo dirá qué sucederá en la causa y cómo seguirá esta historia.