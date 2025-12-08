El jugado cambio de look de Guillermina Valdés: adiós a su clásico rubio y hola al bob con flequillo

Guillermina Valdés está a punto de estrenar una de las obras de teatro más esperadas de la temporada 2026. El verano y sus trabajos la invitaron a hacerse un radical cambio de look para poder adaptarse a las nuevas temporadas y a las altas temperaturas. Para la ocasión, decidió despedirse de su clásico rubio que la acompañó durante muchos años, y se la jugó por el bob con flequillo de un color completamente diferente al que venía manteniendo.

El nuevo peinado de Guillermina Valdés

El radical cambio de look de Guillermina Valdés: adiós al rubio

Entre sus nuevos trabajos y algunas polémicas que la encerraron, Guillermina Valdés decidió dar una vuelta de tuerca a su estilo sensual y clásico, para darle la bienvenida a las altas temperaturas y un peinado más cómodo que el habitual. Es por eso que llegó a la mesaza de Mirtha Legrand completamente renovada del rubio que la acompañó durante tantos años. Tanto en su cuenta de Instagram como en el programa de televisión, la actriz recibió halagos con la nueva tendencia en peinados que eligió.

Para la ocasión, optó por un vestido elegante y delicado, decorado de un estampado de flores de gran tamaño rosas y fucsias. El mismo presentaba un vuelo de princesa y un escote cuadrado, dejando que el peinado se llevara la atención de todo. Guillermina optó por el corte bob tendencia, que es por encima de los hombros, y se la jugó con un flequillo. Sin embargo, se alejó de su rubio y apostó por el morocho, con algunos reflejos claros que enamoraron a todos.

El nuevo peinado de Guillermina Valdés

El bob, el elegido por Guillermina Valdés

La realidad es que Guillermina Valdés marca sus cambios de estilo a través de su cabello. Al comienzo de la primavera 2025, cortó su larga melena en un estilo bob, con desmechados y más largo que el actual. Así abrió la nueva temporada de altas temperaturas, pero mantuvo su amor por el rubio. Finalmente, para la gran noche con Mirtha, decidió hacer un cambio, manteniendo su pasión por el peinado corto y cómodo para el verano.

El nuevo peinado de Guillermina Valdés

Rápidamente, Guillermina Valdés se volvió tendencia en redes sociales, y enamoró a sus seguidores con la nueva apuesta al peinado. Los expertos fashionistas coincidieron con la actriz, que marcó el corte bob y color natural como el tendencia para el 2026. Ella se volvió una de las celebridades que lo eligieron, y así marcó un jugado cambio en su usual estilo de la moda. Los comentarios halagando se llenaron en el posteo, y en las noticias, tras su participación en la mesaza.

A.E