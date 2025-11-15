Guillermina Valdés apuntó contra las hijas de Marcelo Tinelli: "No las termino de entender"

El conflicto de la familia de Marcelo Tinelli continúa sumando nuevas aristas. Tras algunas semanas multuosas, en las que se revivieron viejos, y no tan viejos, conflictos, ahora fue Guillermina Valdés la que mostró que no todo estaba tan sereno y calmo como se quería hacer ver.

La palabra de Guillermina Valdés.

En diálogo con Los profesionales, Guillermina Valdés no dudó en opinar del tema. De buen humor, la actriz y modelo dijo que el diálogo con Marcelo Tinelli es cordial y que mantienen "muy buen diálogo" como padres, con el objetivo de que Lorenzo, su hijo en común, esté bien y no se encuentre expuesto a los medios.

Guillermina Valdés

En esa línea, sumó que se preocupa por mantenerlo alejado de las redes sociales y de los medios. Explicó que están todo el día jugando al FIFA y confesó, entre risas, que se había vuelto toda una profesional del juego de futbol.

Lógicamente, tras esas declaraciones comenzó el desfile de nombres del clan Tinelli en busca de algún titular. Primero fueron Sol Aquino y Paula Robles, de quienes Valdés sostuvo que les tiene cariño, son divinas y está todo en perfecta condiciones con ellas.

Marcelo Tinelli y su hija, Juana.

Guillermina Valdés habló de las hijas de Marcelo Tinelli

Luego, sin embargo, apareció el conflicto. Cuando le preguntaron si con las hijas de Marcelo también había buena relación, ella comenzó a hablar, pero de inmediato se detuvo y sostuvo que era mejor dejarlo de esa manera.

Su excusa no contentó al cronista, lo que llevó a que Guillermina se explayara un poco más. "Yo siempre estuve bien con todos. Me separé del papá y pasaron cosas que no las termino de entender, pero está todo bien”, dijo.

Si bien evitó dar más detalles, sus dichos parecen referir a algunas actitudes que habían tomado las jóvenes. La más notoria, y que se vio rápidamente, es que dejaron de seguirla en redes sociales y hasta tuvieron alguna declaración en tono más crítico.

Cande Tinelli.

De esta manera, Guillermina Valdés aportó su granito de arena en el conflicto de la familia Tinelli. La actriz marcó la distancia con las hijas de su ex pareja y apuntó contra ellas, mostrando que había actitudes y declaraciones que no terminaba de entender.