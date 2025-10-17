Se supo el verdadero motivo por el que Guillermina Valdés se separó de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés comenzaron su romance en 2012, tras coincidir en un proyecto teatral que los acercó en el plano profesional y personal. Con el paso del tiempo, consolidaron una relación que combinaba amor, trabajo y familia, y en 2014 nació Lorenzo, el hijo que compartieron y que terminó consolidando su vínculo.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Durante casi diez años, Marcelo Tinelli y Guillermina Vadés construyeron una familia ensamblada junto a los hijos de relaciones anteriores. Sin embargo, en mayo de 2022 anunciaron su separación definitiva. Aunque en ese momento ambos optaron por mantener el respeto y la discreción, con el correr de los meses trascendieron las diferencias que habrían marcado el final.

La verdadera razón de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Con el paso de los años, se supo que los conflictos no tuvieron que ver con una crisis puntual, sino con una convivencia cada vez más difícil. Según versiones cercanas a la expareja, los desacuerdos en torno al estilo de vida y la administración del hogar fueron decisivos. “Guillermina tiene una mirada más austera y Marcelo, un estilo de vida más expansivo. Esas diferencias empezaron a notarse con la convivencia”.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

A esto se sumaron las distintas prioridades personales y laborales. Mientras Marcelo Tinelli dedicaba gran parte de su tiempo a la televisión y a sus proyectos empresariales, Guillermina Valdés se volcó de lleno a su marca de cosmética y al cuidado de su hijo. Con agendas y enfoques tan diferentes, la relación se fue desgastando hasta llegar a su final.

La contundente declaración de Guillermina Valdés

Semanas atrás, Guillermina Valdés volvió a referirse al tema económico y aclaró las versiones que indicaban que se había quedado con un departamento tras la separación. En diálogo con Puro Show, la actriz desmintió los rumores: “¿Qué me dejó? Hay un error acá. El departamento lo compramos entre los dos, no es que me quedó nada”. Y agregó: “Yo con mis ahorros y él puso una parte. No dividimos nada, no hubo nada de eso”.

Guillermina Valdés

Con esa aclaración, Guillermina Valdés despejó las especulaciones tras el departamento que compartió con Marcelo Tinelli y también habló de su presente: “Estoy sola. Sola significa que no estoy enganchada emocionalmente con nadie”, señaló, dejando atrás definitivamente una de las historias más mediáticas de su vida.