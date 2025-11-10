Soledad Aquino respondió si volvería con Marcelo Tinelli: “Hay familias que siguen juntas viviendo en cuartos separados"

Soledad Aquino volvió a referirse a Marcelo Tinelli y dejó una reflexión que generó comentarios. Compartió su visión sobre los vínculos familiares y mencionó una modalidad de convivencia que no siempre responde a los esquemas tradicionales. Su respuesta no pasó inadvertida y dejó entrever que algunas decisiones se construyen desde el afecto.

Soledad Aquino habló sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

Durante el estreno de La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán mantuvo una conversación telefónica con la exesposa del presentador. En la entrevista, la madre de Mica y Cande Tinelli habló sobre su presente, su vínculo con el periodista deportivo y dejó abierta una posibilidad que sorprendió a más de uno.

“Decime una cosa, Soledad, ¿vos tenés posibilidad de hablar con Marcelo?”, preguntó La One, fiel a su característico estilo frontal. Ante la consulta, Soledad Aquino fue clara con su respuesta y dejó en claro que mantiene una muy buena relación con el padre de sus hijas: “Por supuesto, nos llevamos bárbaro“.

Ante su respuesta, la icónica vedette averiguó si la expareja de Marcelo Tinelli tuvo otras relaciones después de su matrimonio. “Tuve varios novios, bastantes, pero yo no me quise volver a juntar o vivir con alguien. Estoy bien así, como dicen mis amigas, ‘cama afuera’”, sostuvo con sinceridad.

Soledad Aquino reveló si volvería con Marcelo Tinelli

Por su parte, Moria Casán fue más allá y le consultó a Soledad Aquino si ella volvería a formar una pareja con el empresario. Cabe destacar que la relación que mantuvieron inició en 1986 y terminó en 1993, poco más de siete años después. Fruto de su relación nacieron Cande y Mica Tinelli, las dos hijas más grandes del presentador.

“Nunca lo he pensado. A lo mejor en un tiempo, sí. Hay familias que siguen juntas viviendo en cuartos separados, y son como parientes“, concluyó Soledad Aquino, en referencia a formas de convivencia que no necesariamente implican una relación de pareja tradicional. La frase abrió la puerta a distintas interpretaciones, aunque ella no profundizó.

Soledad Aquino volvió a referirse a Marcelo Tinelli y dejó planteada una posibilidad que llamó la atención. Al hablar sobre vínculos familiares y formas de convivencia, compartió una mirada que se aleja de los esquemas tradicionales. Su reflexión se enmarca en un contexto de respeto y cercanía, donde las decisiones personales se construyen con experiencia y afecto.

