Después de cuatro meses, se conoció el motivo por el que Martín, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, fue internado en una clínica de rehabilitación. Su hermana, Julieta Ortega, reveló cómo su familia tomó la decisión de llevarlo a un centro de salud para tratar su problemática de adicciones.

En junio pasado, Martín, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, ingresó a una clínica de rehabilitación para tratar su problemática de adicciones. Finalmente, cuatro meses después, se conocieron los motivos por los que la familia decidió llevarlo a un centro especializado para acompañar su recuperación.

Martín y Julieta Ortega

En diálogo con La Nación, su hermana, Julieta Ortega, dio detalles de cómo se encuentra Martín y del resto del clan, que lo acompaña en el día a día. “Sigue internado en una clínica de desintoxicación. Sale los fines de semana y nosotros lo vamos a visitar. Las familias tienen una participación muy activa porque todo el tiempo hay reuniones vinculares”, explicó la actriz en la nota publicada hace unas semanas.

Igualmente, la artista aclaró: “No voy a decir que fue fácil tomar la determinación, pero todo se dio muy bien y en el momento justo”. Al ser consultada sobre cómo evaluaron “ese momento justo”, Julieta Ortega se sinceró: “Cuando te das cuenta de que no vale lamentarse más y que hay que hacer algo al respecto. Eso le dije a mi mamá y lo entendió. Empezamos a averiguar, hablé con un par de personas que estuvieron en ese lugar y me indicaron cómo había que iniciar el trámite de judicialización. Me escribió un montón de gente por Instagram porque la idea de judicializar a alguien parece una misión imposible, pero no lo es”.

Martín Ortega

Por último, la actriz explicó cuál fue la reacción de Martín Ortega luego de la decisión familiar de internarlo en una clínica. “Yo creo que él ya estaba en un momento en que se dejó ayudar. Y lo dijo: 'Me podría haber ido, pero dejé que pasaran'”, cerró.

Así fue la primera foto pública de Martín Ortega tras su internación

Esta semana, Rosario Ortega compartió en sus redes sociales una foto familiar en la que se la puede ver rodeada de sus seres queridos, entre ellos, sus hermanos Julieta, Martín y Sebastián Ortega, Julieta Prandi, Benito Noble y Valentina Zenere.

Martín Ortega junto a su familia

En la imagen, Martín está junto a Julieta, protagonizando su primera foto pública tras su internación. Se lo ve recostado y cómodo, inclinado levemente hacia su hermana, mientras comparte la escena familiar.