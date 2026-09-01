Triunfó con Echarri y fue la enemiga de Francella, pero encontró otra profesión a los 40: la vida de María Abadi

María Abadi consolidó su nombre en la televisión argentina al compartir elenco con Pablo Echarri en una ficción que marcó época, y años más tarde volvió a destacar enfrentándose a Guillermo Francella en un papel que la mostró en una faceta distinta. Su recorrido combina cine, teatro y televisión, con una trayectoria que se amplía hacia nuevos horizontes, donde cada proyecto suma matices a su carrera. La diversidad de personajes que interpretó refleja su versatilidad y su capacidad de adaptarse.

Del triunfo con Pablo Echarri a enfrentarse a Guillermo Francella: La reconocida carrera de María Abadi

María Abadi construyó una carrera sólida desde sus primeros pasos en el cine y la televisión, alcanzando gran visibilidad junto a Pablo Echarri en una producción que dejó huella. Con el tiempo, regresó a la escena en plataformas digitales, donde se convirtió en la antagonista de Guillermo Francella, reafirmando su versatilidad y presencia en distintos formatos. Su camino artístico se caracteriza por la continuidad y la adaptación a nuevas tendencias, manteniendo siempre un vínculo con el teatro y con proyectos que le permiten seguir creciendo.

María Abadi

Desde muy joven, la actriz orientó su vocación hacia el arte. A los 18 años debutó profesionalmente y pocos años después alcanzó gran reconocimiento en cine y televisión. Su papel en la película Géminis (2005) la posicionó dentro del circuito cinematográfico, pero fue en 2006 cuando se consagró en la pantalla chica interpretando a Érica Donosso en la exitosa telenovela Montecristo. Allí compartió elenco con Pablo Echarri, Paola Krum y Joaquín Furriel, en una ficción que adaptaba la obra de Alejandro Dumas a la contemporaneidad.

El personaje que hizo María Abadi le permitió a Abadi ganar un premio Clarín y ser nominada a los Martín Fierro, consolidando su lugar dentro de la industria televisiva. La trama giraba en torno a la traición y la venganza, pero también introducía un componente social que marcó un hito en la ficción argentina. Para la intérprete, este papel fue un punto de inflexión que la llevó a ser reconocida, abriéndole nuevas oportunidades en distintos formatos.

María Abadi en El Encargado

Tras ese éxito, la actriz continuó trabajando en televisión y teatro. Participó en ficciones como Ciega a citas (2009) y Señores papis (2014), además de mantener una presencia constante en el teatro independiente y clásico. En los últimos años, la artista tuvo un resurgir gracias al streaming. En la segunda temporada de El encargado, se convirtió en la antagonista de Guillermo Francella, interpretando a una vecina estricta que se enfrentaba al personaje principal.

Entre la actuación y la astrología: Los dos caminos que conviven en el presente de María Abadi

Más allá de su carrera artística, María Abadi mostró en sus redes sociales que encontró una nueva pasión en la astrología. Durante la pandemia de 2020, el parate en la industria la llevó a profundizar en esta disciplina. Ese mismo año se recibió y comenzó a realizar cartas natales “a la gorra” como parte de su aprendizaje. Lo que en principio parecía un pasatiempo se transformó en una actividad que hoy convive con su trabajo como actriz.

María Abadi

En 2021 y 2022, mientras retomaba proyectos en la actuación, aprovechaba los tiempos libres para dedicarse a los signos. Ella misma reconoce que ambas facetas se retroalimentan; considera que es mejor actriz cuando le da lugar a la astrología y viceversa. Esta postura se refleja incluso en su biografía de Instagram, donde se define como ambas cosas.

La combinación de estas dos profesiones le permitió a María Abadi ampliar su horizonte personal y profesional. Dicta talleres, realiza lecturas de cartas natales y mantiene un vínculo constante con quienes se interesan por esta práctica. En 2025, participó de la serie de Netflix, Envidiosa, donde interpretó a Lola, quien despierta Celos en Vicky por su cercanía con Matías, interpretados por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe. En paralelo, anunció en sus redes sociales que dictará un seminario de actuación, reflejando cómo su amor por los escenarios sigue vigente en cada momento.

María Abadi como Lola en Envidiosa

María Abadi construyó una trayectoria marcada por la diversidad y la búsqueda de nuevos horizontes. Desde su consagración en Montecristo junto a Pablo Echarri, pasando por su rol como antagonista de Guillermo Francella en El encargado, hasta su incursión en la astrología, su vida profesional se caracteriza por la capacidad de integrar mundos distintos. La actriz continúa vigente en la escena artística, mientras desarrolla una faceta paralela que le permite seguir conociéndose.

VDV