Con el Teatro Colón como escenario ideal, se celebró la primera edición de los Premios PINTI 2026, la distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer a las producciones, artistas y equipos creativos más destacados de la temporada.

Todo lo que no se vio de la entrega de Los Premios PINTI

En una gala plagada de figuras, la gran fiesta del teatro nacional tuvo a Agustín Aristarán como maestro de ceremonias. La noche dejó homenajes, discursos emotivos y algunos de los momentos más destacados del año para la escena argentina.

Moria Casán, Guillermo Francella y Agustín Aristán.

Con un jurado integrado por 25 referentes del periodismo, la crítica, la literatura y la cultura, se premiaron los espectáculos que estuvieron en cartel entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Además de las 19 categorías competitivas, los Premios PINTI entregaron reconocimientos a la trayectoria al productor Carlos Rottemberg, Moria Casán y Guillermo Francella, además de distinguir a los Espectáculos del Año y otorgar el Premio Favorito del Público, definido mediante votación online.

María y Paula Marull.

Entre las producciones más destacadas de la gala sobresalieron "Charlie y la fábrica de chocolates", elegida como Mejor Musical, y "Rocky", reconocida como Drama o Comedia Dramática de mayor convocatoria.

Los homenajes que emocionaron al Teatro Colón

Jorge Marrale fue el encargado de entregar el premio a Moria Casán, su compañera en Cuestión de género. Ovacionada, y mientras todo el Teatro Colón coreaba "Olé, olé, olé, Moria, Moria", la actriz recordó cómo nació su romance con el teatro.

Soledad Villamil - Dai Fernández y Nico Vázquez.

“Cuando era chica teníamos palco en este teatro. Empecé desnuda en el escenario y después me tapé con mi luz”, dijo Casán ante la mirada de su pareja, Pato Galmarini.

La fiesta también tuvo otro de sus grandes momentos con el reconocimiento a la trayectoria de Guillermo Francella, quien recibió la estatuilla de manos de Adrián Suar.

Los ganadores de Mejor Comedia por “Una Navidad de Mierda” y Mejor Drama por “Las Hijas”.

La gala regaló además un emotivo tributo a Luis Brandoni, que incluyó imágenes de clásicos como Mi cuñado, Esperando la carroza y Parque Lezama, entre otros.

La última estatuilla de la noche fue para el Premio Favorito del Público, que quedó en manos del exitoso musical "Annie".