El hermano de Mauro Icardi polémico: ¿qué dijo ahora sobre Wanda Nara?

Tras la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, las polémicas no cesan. La empresaria habría comenzado una relación con L-Gante, a quienes hace poco los grabaron a los besos en público. Por su parte, el jugador de fútbol intenta demostrar entereza luego de la ruptura. Pero en las últimas horas, el hermano de Mauro, Guido Icardi destrozó a Wanda por medio de sus redes sociales, a quien acusó de mala persona. "Que asco de ser vivo" fue la dura crítica que escribió en una insta storie, con una foto de su ex cuñada.

El descargo de Guido Icardi continuó. Sobre la personalidad de Wanda, el hermano de Mauro acusó a la modelo de ser "hipócrita". "Digan lo que digan, es un asco, la hipocresía... a ver si me denuncia por decir lo que pienso, a mi también. Ah no, que no me saca un euro" fue uno de los duros comentarios que hizo en su Instagram, sin ocultar lo que siente por la ex pareja de su hermano.

Las fuertes acusaciones de Guido Icardi contra Wanda Nara

El duro descargo terminó con una especie de "carta". En una última publicación, Guido Icardi habló del trato que tuvo Wanda Nara con toda su familia e hizo serias acusaciones, como de extorsionar y manipular: "separó a una familia, nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana; quiso manipular a mi madre. Se ríe de todos en nuestra cara?" relató. "La gente debería saber" sentenció el menor de los Icardi, dando a entender que hay muchas cosas sobre la empresaria que no son públicas.

Hace unos días, Guido ya había atacado a Wanda Nara con una foto de ella y la frase "que asco de ser vivo". Luego aclaró que no se refería al aspecto físico de Wanda e intentó aclarar que hablaba de la personalidad de la empresaria. "y no me refería a su físico, para que no me salten al cuello!" fue la explicación que dio en otro posteo y agregó que "esa foto es la que me parece que mejor sale". Después subió otra historia a la red social con la foto de la ex esposa de Maxi López y agregó la palabra "asco".