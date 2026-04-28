Hernán Drago reveló que Xuxa es la madrina de sus hijos: "Es una persona muy presente"

En una reciente emisión de Ángel Responde, Hernán Drago sorprendió al revelar detalles desconocidos de su relación con Xuxa. En diálogo con Ángel de Brito, el modelo se mostró distendido y recordó momentos compartidos que dejaron en evidencia un vínculo mucho más cercano de lo que se conocía públicamente.

Hernán Drago

Aunque hoy el contacto ya no es el mismo, Hernán Drago se refirió a una etapa en la que la figura internacional formaba parte activa de su vida cotidiana. Lejos de la imagen inalcanzable que suele rodear a Xuxa, el modelo describió una relación marcada por la cercanía, la confianza y la intimidad familiar.

El inesperado vínculo de Hernán Drago y Xuxa

El dato que más sorprendió llegó cuando Hernán Drago confirmó el rol de Xuxa dentro de su familia: “Es que es la madrina de mis hijos, o sea, sí”. Con esa frase, dejó en claro que el vínculo trascendía lo profesional o mediático y se instalaba en un plano profundamente personal.

En ese sentido, también destacó el nivel de presencia que tuvo durante años: “Muy presente, sí. Muy presente. Lo ha sido mucho, sobre todo apenas nacieron”. Incluso recordó la dinámica de esos años, marcada por viajes constantes y encuentros frecuentes: “En esa época nosotros viajábamos mucho para allá… íbamos tres o cuatro veces por año. Íbamos para allá a visitarla, ella venía otro tanto acá”.

Así funciona el vínculo entre Hernán Drago y Xuxa

Más allá del título de madrina, Hernán Drago compartió situaciones que muestran una faceta poco conocida de Xuxa. “Se ha quedado muchas veces en nuestra casa… yo la he ido a buscar a Ezeiza con un gorrito, ella así ‘hola, hola’, se subía al auto… y nunca nadie se enteró”, contó.

Hernán Drago

También hizo foco en el contraste entre esa vida íntima y el nivel de fama internacional de Xuxa: “No puede salir de la puerta de la casa los 365 días del año… doscientas personas, no dos o tres”. Finalmente, Hernán Drago dejó una reflexión que resume esa convivencia entre lo público y lo privado: “Cuando uno quiere, puede”. Una frase que, más allá de la anécdota, refleja cómo incluso las figuras más reconocidas pueden encontrar espacios de intimidad lejos de la mirada pública.