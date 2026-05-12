Así son los hijos del Puma Goity: quiénes son y a qué se dedican Valentín y Bautista

El Puma Goity, destacado actor, es padre de Bautista y Valentín, quienes comienzan a construir su propio camino lejos de las cámaras. Sus trayectorias se orientan hacia ámbitos diferentes al de su padre, con intereses que van desde la creatividad hasta el deporte, en un entorno marcado por su perfil bajo.

Bautista y Valentín, los hijos del Puma Goity que no siguen los pasos de su padre

Valentín y Bautista, los hijos del Puma Goity, comienzan a construir su propio camino lejos de la exposición pública. Sus trayectorias se desarrollan en ámbitos distintos, uno vinculado al deporte y otro al arte digital, en un presente que refleja perfiles personales que avanzan con discreción y proyectos propios que marcan nuevas etapas en sus vidas.

Bautista y Puma Goity

El joven de 26 años es fruto de la pasada relación del intérprete con Marcela Fernández Mouján. En sus redes sociales mantiene un perfil bajo, aunque se presenta como artista. Su trabajo se centra en la ilustración y la animación, con proyectos que van desde cómics propios hasta producciones audiovisuales.

Según muestra en su portfolio, entre los logros de Bautista Goity se destaca una animación publicitaria para Pluto TV con personajes animados para niños, además de producciones que incluyen ediciones de video, diseño gráfico y animaciones. Su interés por el arte digital lo llevó a explorar distintos formatos, siempre con un estilo personal bien marcado, creando un perfil que combina versatilidad y lo posiciona en un ámbito creativo en constante crecimiento.

Valentín, el hijo del Puma Goity

Por su parte, Valentín Goity, es el menor de los dos hermanos con 21 años, es hijo del Puma Goity y María Martha Zartmann. Su perfil también es discreto; a diferencia de su padre, él es gran fanático del club Boca Juniors, marcando así su inclinación por los deportes. Hasta mediados de 2024 compartió distintas imágenes siendo arquero en una de las divisiones inferiores de Excursionistas, equipo del fútbol argentino.

Bautista y Valentín, los hijos bajo perfil del Puma Goity, que siguen su propio camino

La pasión por el deporte de Valentín Goity lo acompaña en distintas etapas, y en 2025 viajó a Estados Unidos, donde posteó en sus redes sociales momentos de fútbol con amigos, además tardes de partido como futbolista de la Universidad de Río Grande. En 2022 también recorrió Europa, con visitas a Francia, Alemania y España, entre otros destinos. Sus viajes reflejan una vida social activa, rodeada de amigos y experiencias que combinan deporte y turismo.

Valentín, el hijo del Puma Goity

El vínculo del Puma Goity con las madres de sus hijos siempre se mantuvo en el ámbito privado, aunque se conoció que no siempre fue la mejor. El vínculo del actor con Marcela Fernández Mouján siempre se mantuvo alejado de la exposición, por lo que no se conocen demasiados detalles sobre la separación.

Por otro lado, María Martha Zartmann fue pareja del actor durante casi cuatro años. Se conocieron en el contexto de la telenovela “Los Roldán”, ya que ella era la dueña de la casa donde se realizaban las grabaciones. El romance comenzó allí, pero terminó en 2008 en malos términos, según se conoció en 2009. Desde entonces, Valentín Goity y su mamá se mantuvieron lejos de los medios.

Bautista, el hijo del Puma Goity

El Puma Goity suele ser muy reservado respecto a su familia. A lo largo de su carrera, evitó exponer a sus hijos y mantuvo la vida privada en un segundo plano. Ambos jóvenes crecieron en ese entorno de discreción, aunque cada uno eligió mostrar parte de su vida a través de sus redes sociales. Ambos comparten la decisión de mantener un estilo de vida discreto, lejos de la exposición pública que rodea a su padre.

Puma Goity

Puma Goity, reconocido actor argentino, es padre de Valentín y Bautista, quienes comienzan a construir su propio camino lejos de las cámaras. Sus trayectorias se orientan hacia ámbitos diferentes al de su padre, con intereses que abarcan la creatividad artística y la práctica deportiva, en un presente marcado por la discreción.

VDV