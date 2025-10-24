El Puma Goity defendió a Guillermo Francella de las críticas: "No me parece leal"

El Puma Goity defendió a Guillermo Francella de las críticas y las opiniones que circulan en el ambiente artístico. En ese marco, expresó su postura con firmeza y dejó en claro su mirada sobre los dichos sobre el actor en los últimos meses. Sus palabras surgieron en un contexto de reflexión sobre el oficio actoral y la forma en que se construyen los vínculos dentro del medio.

El Puma Goity dejó en claro su apoyo a Guillermo Francella en medio de las críticas

El Puma Goity habló de Guillermo Francella y de las distintas críticas que recibe en un contexto donde puso en foco la relación entre figuras del espectáculo y las formas de expresar desacuerdos. Con palabras medidas, compartió su perspectiva sobre lo que considera adecuado dentro del oficio actoral.

Puma Goity

En una entrevista con La Nación, el artista expresó su postura con claridad y defendió a su amigo, destacando la importancia de mantener ciertos códigos dentro de la profesión. Sus palabras resonaron en el medio, no solo por el vínculo que los une, sino también por el mensaje que dejan las críticas para sus colegas.

Durante la charla, el Puma Goity recordó el llamado especial que recibió de Guillermo Francella en el día de su cumpleaños para ofrecerle el papel en El Encargado. “Me convocó, me habló del personaje. Fue el día de mi cumpleaños, el 23 de octubre. El primero que me llama siempre es él”, comentó.

Puma Goity y Guillermo Francella

Más allá de los proyectos compartidos y los años de trayectoria, el comediante destacó el valor de la amistad y la lealtad en un entorno donde las opiniones públicas pueden generar divisiones. En ese marco, se refirió a las declaraciones que circularon en torno al director y marcó su desacuerdo con la forma en que se plantearon.

El Puma Goity dejó en claro qué opina de las críticas públicas hacia otros actores

“No está bueno criticar a un colega, sea quien fuere. Obviamente que en el caso de un amigo, ni hablar. Así como los jugadores de fútbol arreglan las cosas en el vestuario, el actor tiene que arreglar las cosas (si hay diferencias) en el camarín”, continuó el Puma Goity. Su reflexión apuntó a preservar el respeto profesional, más allá de las opiniones personales que surgen.

Guillermo Francella

Cabe destacar que la amistad entre el actor y Guillermo Francella se remonta a años de trabajo compartido y encuentros fuera del escenario. Ambos transitan carreras extensas, con proyectos en cine, televisión y teatro, y mantienen una relación que va más allá de lo laboral. En la entrevista, el humorista destacó que no solo defiende a su amigo, sino también porque considera que las críticas públicas no contribuyen al ambiente.

En la misma línea, el Puma Goity se mostró firme en su postura y destacó que considera que el respeto entre actores es fundamental, y que las diferencias deben tratarse con discreción. “No me parece leal”, dijo en relación a quienes critican públicamente a sus colegas, dejando en claro que su defensa no responde a una cuestión ideológica, sino a una convicción personal.

Puma Goity y Guillermo Francella

VDV