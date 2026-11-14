La historia de amor de Benjamín Amadeo y su esposa Martina: del boliche y el rechazo al mensaje inesperado que lo cambió todo

Benjamín Amadeo es uno de los artistas que elige mantener su vida privada lejos de la exposición mediática. Aunque su carrera transcurre entre escenarios, cámaras y proyectos artísticos, puertas adentro prioriza la intimidad y el bajo perfil. Por eso, los detalles de su historia de amor con Martina, la mujer con quien comparte su vida, y de la familia que formaron junto a sus hijos, Andes y Pacífico, suelen quedar en el ámbito privado. Sin embargo, durante una charla distendida en Mano a Mano, el ciclo de streaming de Resumido conducido por Nicolás Barral, el actor y cantante se animó a recordar cómo comenzó todo. Y la historia tuvo un protagonista inesperado: el champagne.

Así fue la primera vez que Benjamín Amadeo se cruzó con Martina, su esposa

Durante su paso por el ciclo de streaming, Benjamín Amadeo recordó cómo conoció a Marina, quien hoy es su pareja y mamá de sus dos hijos. Todo ocurrió en un boliche, en una noche en la que estaba bastante lejos de tener un plan de conquista. “Existe el enamoramiento a primera vista. Me impactó y después la seguimos. Hoy es algo mucho más grande, tenemos una familia”, contó, al dar inicio a la vez que se topó con ella por primera vez.

Benjamín Amadeo | Instagram

No obstante, el comienzo no fue precisamente prometedor. “Estaba muy borracho. Fui a hablarle y lo único que me salió decir fue: ‘¿Querés champagne?’. Me dijo que no, gracias, y me dejó ahí dando vueltas”, comenzó diciendo entre risas. Pero la historia no terminó ahí. Más tarde volvió a cruzársela en el pasillo del local bailable, la frenó para saludarla y, lejos de cambiar de estrategia, repitió exactamente la misma pregunta: “¿Querés champagne?”. La respuesta fue otra vez negativa y la expresión de ella bastante clara: el rechazo y la negativa de seguir hablando con él.

Benjamín Amadeo anunció el nacimiento de su segundo hijo | Instagram

Benjamín Amadeo contó cómo fue su segunda oportunidad con Martina

La noche terminó sin que volvieran a verse, pero al día siguiente algo había quedado dando vueltas en la cabeza de Benjamín Amadeo. “Cuando me desperté me acordé: ‘Che, yo vi una morocha’”. Como había estado con una amiga en común, decidió contactarla por Facebook para averiguar quién era aquella chica del vestido azul. Así llegó a conocer su nombre: Martina. También consiguió su teléfono, aunque con una pequeña advertencia: ella se había ido a Mar del Plata.

Y entonces llegó el momento de escribirle. Para romper el hielo, el músico apeló a la misma frase que había utilizado durante aquella noche: “¿Querés champagne?”. Pero esta vez la respuesta fue muy diferente y llegó acompañada de una carcajada: “Sos un tarado, ya sé quién sos”. Para él, aquello significó haber conseguido una pequeña esperanza de no volver a ser rechazado. “Entré con una leve ventaja al partido”, bromeó. A partir de entonces, comenzaron a intercambiar mensajes y memes durante todo el fin de semana. El teléfono no se le despegaba de las manos y la conversación parecía no tener fin.

Después de aquella particular presentación, finalmente llegó la invitación a salir. Lo que había comenzado con dos intentos fallidos de ofrecer champagne terminó convirtiéndose en una historia de amor con un final feliz. Benjamín Amadeo y Martina comenzaron un noviazgo que, con el correr de los años, se transformó en una convivencia y la llegada al mundo de sus dos hijos: Andes y Pacífico. Si bien la mujer mantiene un perfil bajo y son pocos los detalles que se conocen sobre su profesión y su vida privada, lo cierto es que el actor decidió abrir las puertas de su intimidad y compartir algunos aspectos de su historia de amor.