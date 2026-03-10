Así es Pacífico, el segundo hijo de Benjamín Amadeo junto a su esposa Martina

Benjamín Amadeo atraviesa un nuevo capítulo en su vida junto a su esposa Martina con la llegada de Pacífico, su segundo hijo. El nacimiento del bebé marcó un momento especial en la familia. La noticia se suma a la historia personal del artista, que ya experimento la paternidad con Vida, la primera niña de la pareja.

Benjamín Amadeo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El cantante, junto a su esposa Martina, celebró la llegada de su segundo hijo, Pacífico, quien nació en las últimas horas y ya se convirtió en el centro de todas las miradas. Este acontecimiento se sumó al recorrido de la pareja, quienes ya eran padres de Vida.

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido cantante mostró el emotivo momento que atraviesa. Con una tierna imagen, dieron la bienvenida al pequeño con un mensaje lleno de ternura: “Bienvenido Paquito”. El nacimiento fue comunicado de manera sencilla, fiel al estilo que caracteriza a la pareja.

“Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé, 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, escribió en sus redes. Benjamín Amadeo compartió una imagen donde se lo ve a él y a Martina agarrando la mano del bebé. La reacción de los fanáticos fue inmediata con miles de mensajes que inundaron las publicaciones.

La familia del cantante ya estaba conformada por su primera hija, Vida, nacida en 2022, y ahora se amplía con la llegada de Pacífico. El nombre elegido por los padres llamó la atención por su originalidad y frescura, y rápidamente generó una ola de comentarios positivos entre los seguidores del músico, que celebraron el momento.

A mediados de febrero, el actor compartió con sus seguidores el difícil momento que vivió con la muerte de su perrita Azul. En sus redes compartió una imagen en blanco y negro en la que se lo veía sosteniéndola entre sus brazos, acompañada de un mensaje breve que reflejaba la tristeza de la pérdida.

“Chau Azul que descanses en paz. Hoy, sin explicación todavía, despedimos esta perrita maravillosa. Qué pena que se nos fue tan rápido”, escribió en su Instagram. Por otro lado, destacó que su compañera cambió a toda su familia: “(Azul) Vino, hizo lo que tenía que hacer, llenó de amor a una familia y siguió viaje. Así son los ángeles y sus misiones”.

