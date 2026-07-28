Natalia, la mujer que se convirtió en la única heredera de Enrique Pinti y es hija de la persona que lo acompañó hasta los últimos días

Enrique Pinti falleció a los 82 años el 27 de marzo de 2022, justo en el Día Mundial del Teatro. El reconocido actor, humorista y dramaturgo permanecía internado en el Sanatorio Otamendi desde comienzos de dicho mes a raíz de un cuadro avanzado de diabetes y problemas circulatorios en las piernas, una condición que se agravó durante sus últimos días de vida.

Enrique Pinti

Más de un mes después de su fallecimiento, comenzaron a conocerse detalles sobre la sucesión del artista. Entre ellos, trascendió quién es la única heredera de sus bienes y cómo quedó conformado el testamento que Enrique Pinti modificó apenas dos meses antes de morir, cuando su estado de salud ya se encontraba seriamente deteriorado.

Natalia Camaño, la única heredera de Enrique Pinti

La información fue dada a conocer por la periodista Débora D'Amato en A la tarde, donde explicó que la sucesión se abrió pocos días antes y que el patrimonio del actor está integrado por dos propiedades: el departamento donde residía y otro inmueble ubicado sobre la calle Combate de los Pozos, en el barrio porteño de Congreso, que utilizaba como oficina.

Enrique Pinti

Según detalló la panelista, la única beneficiaria del testamento es Natalia Gabriela Camaño, hija de un primo de Enrique Pinti que había fallecido a comienzos de ese año. Además del vínculo familiar, Natalia mantuvo una estrecha relación con el humorista y estuvo presente acompañándolo durante los últimos años de su vida, especialmente en el período en el que su salud comenzó a deteriorarse.

La modificación del testamento de Enrique Pinti antes de su muerte

Otro de los datos que salieron a la luz es que Enrique Pinti decidió modificar su testamento el 26 de enero de 2022, apenas dos meses antes de su fallecimiento. Sin embargo, para ese momento el artista ya atravesaba un delicado estado de salud, una situación que hasta ahora no se conocía públicamente.

Enrique Pinti

Como consecuencia de ese deterioro físico, Enrique Pinti no pudo firmar el documento de la manera habitual. En el propio testamento quedó asentado que, debido a la enfermedad que padecía, estampó la impresión de su pulgar derecho para validar el escrito. Ese detalle quedó expresamente registrado en el documento, que finalmente estableció a Natalia Gabriela Camaño como la única heredera de los bienes que dejó el histórico capocómico.