Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, se fue de La Rural llena de aplausos y reconocimiento

En plena adolescencia y con muchas inquietudes artísticas y deportivas que emprende con sello propio, Myla Cambiaso (15) no puede disimular el apego vocacional que siente por las disciplinas hípicas.

Myla Cambiaso presentó en La Rural yeguas de raza polo

La fuerte impronta de su padre la vuelca cada vez más al polo, donde puede canalizar, al igual que en la equitación, su infinito amor por los caballos. Es verdad que a Myla también le apasiona el mundo de la moda, ya sea para modelar o diseñar, pero el polo forma parte ineludible de su vida.

Así lo acaba de demostrar en Inglaterra, donde junto a su hermana Mía Cambiaso (23) se consagró campeona del British Ladies Open. Recién llegada de Londres, ni bien aterrizó en Ezeiza, Myla se internó de lleno en La Rural, donde la cría de caballos de La Dolfina concursó en la tradicional jura de caballos de la raza Polo Argentino.

Myla Cambiaso se presentó por primera vez en la Pista Central en 2022.

Se trata del evento que cada año congrega a más ejemplares —en esta edición se inscribieron más de 200 caballos— para orgullo de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, la entidad presidida por Jorge "Coco" Monsegou y Santiago Ballester.

La benjamina del clan Cambiaso se presentó por primera vez en la Pista Central en 2022 y, desde entonces, no volvió a faltar. Esta fue su quinta participación consecutiva y, si bien la yegua que presentó no logró coronarse como Gran Campeona Hembra, tal como ocurrió en 2025, volvió a cosechar aplausos y admiración.

Poroto, Adolfo y Myla Cambiaso en La Rural.

Dueña de su propia cría de caballos, Cría Sentí, en sociedad con Pablo Maná, es muy posible que en 2027 se presente con yeguas nacidas de su propio emprendimiento.

Esta vez vivió dos jornadas muy intensas —el martes 21 y el miércoles 22— que concluyeron con ella piloteando a Dolfina First Class y esperando los resultados en plena noche bajo un frío penetrante.

Adolfo Cambiaso y María Vázquez.

Con Adolfo Cambiaso (51) y su hermano "Poroto" Cambiaso (20) alentándola desde la tribuna —María Vázquez había estado presente el día anterior—, la familia volvió a acompañar a una nueva embajadora de un legado que se transmite de generación en generación.