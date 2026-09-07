Así fue la historia de amor de Gilda y su manager, “Toti” Giménez: un romance secreto y una canción que se transformó en leyenda

Gilda fue una de las figuras más importantes de la cumbia argentina de los años 90. Su verdadero nombre era Miriam Alejandra Bianchi y nació el 11 de octubre de 1961 en Buenos Aires. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, trabajaba como maestra jardinera, pero decidió cambiar el rumbo de su vida para ingresar al ambiente tropical, una elección que transformó tanto su carrera como su vida personal.

Gilda, una de las mayores referentes de la cumbia de lo 80

Su llegada a la música también estuvo atravesada por una historia de amor. En 1990, la intérprete conoció a Juan Carlos “Toti” Giménez, músico, productor y tecladista, cuando se presentó a una prueba para incorporarse a una banda. A partir de ese encuentro comenzaron a construir un vínculo que combinó romance, convivencia y trabajo, mientras la cantante avanzaba hasta convertirse en una de las grandes referentes de la cumbia.

Cómo comenzó la historia de amor entre Gilda y Toti Giménez

Gilda conoció a Toti Giménez en septiembre de 1990, cuando se presentó a una audición y él le prestó el lugar para realizarla. Según contó el propio músico, quedó impresionado por la presencia y el carisma de la cantante. Con el tiempo, este pasó a ocupar un lugar central en su carrera y se convirtió en su productor, tecladista y uno de sus principales colaboradores.

Gilda y Toti Giménez

El vínculo profesional dio paso a una relación sentimental que también se fue consolidando con el crecimiento artístico de la artista. El tecladista fue una figura importante en su transformación de maestra jardinera y ama de casa a cantante de cumbia, mientras ambos compartían buena parte de la producción musical. Así, la pareja construyó una relación en la que el amor y el trabajo estuvieron estrechamente ligados.

El romance detrás de “No me arrepiento de este amor”

En 1994, Gilda grabó “No me arrepiento de este amor”, una canción que compuso íntegramente y que, según Toti Giménez, estaba dedicada a él. El tema formó parte del álbum Pasito a pasito con… Gilda y quedó vinculado a una etapa particularmente importante de la vida de la cantante, marcada también por las dificultades que había generado su decisión de dejar la docencia para dedicarse a la música.

Gilda le habría dedicado "No me arrepiento de este amor" a Toti Giménez

Aunque la canción estaba atravesada por una historia sentimental, con el paso del tiempo adquirió un significado mucho más amplio. Su letra quedó asociada a la decisión de la artista de seguir su propio camino pese a los prejuicios y obstáculos que enfrentó como mujer en un ambiente musical dominado por hombres.

La separación de Gilda y Toti y el legado que quedó

La relación sentimental entre Gilda y Toti Giménez comenzó a desgastarse con el paso de los años, mientras la carrera de la cantante adquiría cada vez mayor protagonismo. Aunque continuaron vinculados por el trabajo y la música, ambos se separaron formalmente unos meses antes del accidente que terminó con la vida de la cantante.

La separación de Gilda y Toti Giménez

El 7 de septiembre de 1996, Gilda murió a los 34 años en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos. También fallecieron su madre, su hija y tres músicos de su banda, mientras que Toti Giménez sobrevivió con graves heridas. Después de su muerte, “No me arrepiento de este amor” la canción dedicada al tecladista adquirió una nueva dimensión y se transformó en un clásico de la música popular argentina, con nuevas versiones, homenajes y una película estrenada en 2016, protagonizada por Natalia Oreiro.