El maxi vestido bodycon con el que Antonela Roccuzzo mostró que es un verdadero ícono de la moda

Antonela Roccuzzo es una de las celebridades más observadas por las redes sociales y los expertos fashionistas. Desde un principio, ella marcó su amor por encontrar un estilo que le fuera cómodo para todas las ocasiones, y supo ver la elegancia de las prendas ceñidas y delicadas para cada una de las temporadas. Es así como marca las tendencias, según sus favoritos, y sorprende a sus seguidores. En las últimas horas, demostró ser un verdadero ícono de la moda, con un maxi vestido bodycon que causó furor.

El maxi vestido bodycon de Antonela Roccuzzo

Antonela Rocuzzo es el rostro de diversas marcas de lujo de joyería e indumentaria. Su estilo único, que fusiona lo trendy con lo comfy y la elegancia, la volvieron un ícono de la moda y una influencia de las tendencias de cada temporada. Es así como construyó una comunidad de casi 40 millones de seguidores, que no dudan en seguir sus consejos en la moda y marcar sus looks más extravagantes. Sin embargo, en las últimas horas, volvió a coronarse al mostrar su sensualidad a la hora de lucir de gala.

Para celebrar la llegada de una nueva colaboración de moda, Roccuzzo lució un maxi vestido bodycon. El mismo se caracteriza por ser una prenda diseñada para ajustarse estrechamente a la silueta, actuando como una "segunda piel" que resalta las curvas naturales del cuerpo. Manga larga y con cuello, se volvió el perfecto para el invierno y marcó el verde petróleo como uno de los colores ideales para las bajas temperaturas. Gracias a la tonalidad llamó la atención su cabello negro, sujeto en una colita, y su maquillaje con los tonos nude para mantener la naturalidad.

Los ceñidos y largos: el estilo de gala de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo es muy firme con su estilo en la moda de todos los días, pero también demostró cuáles son sus favoritos para eventos de gala que se presenta con su familia o sus amigos. En diferenrtes ocasiones, eligió los maxi vestidos, que crean una pequeña cola pasando los pies, y tapando los zapatos. Todos ellos son ceñidos al cuerpo, marcando su figura natural y llaman la atención por los originales colores, saliendo del negro clásico.

Antonela Roccuzzo

Sin embargo, el maxi vestido bodycon verde petroleo se volvió una nueva muestra de que la reina y el ícono de la moda mundial es Antonela Roccuzzo. Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no dudaron en destacarlo como uno de sus favoritos y el posteo se viralizó. La esposa de Leo Messi volvió a coronarse como una influencia de las tendencias y una amante de la industria de la indumentaria, abriendo una nueva temporada con elegancia y sofisticación.

A.E