Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se fueron de vacaciones a Francia: sus fotos

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto celebran su primer aniversario como novios de una forma muy especial. Los actores sacaron dos pasajes a Francia y se mostraron desde allí mediante posteos que subieron a sus redes sociales. Tal como ocurrió en otras ocasiones, sus fanáticos quedaron cautivados al verlos juntos y se alegraron de que su relación continúe.

El álbum de fotos de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto juntos en Francia

A un año de haber confirmado su relación, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto volvieron a mostrarse juntos y enamorados, esta vez desde Francia. La pareja eligió el sur del país europeo para disfrutar de unos días de descanso y, fieles a su estilo relajado, compartieron postales íntimas de su escapada.

Desde su cuenta de Instagram, los artistas publicaron una serie de imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus miles de seguidores. Débora Nishimoto fue la primera en compartir mediante sus historias una foto clave que le dio comienzo a este romántico viaje. En la misma se la puede ver posando frente a un espejo de cuerpo entero y con una enorme valija a su lado. Su look invernal y fahionista dio pistas de dónde se encontraba.

Débora Nishimoto

Luego, fue Esteban Lamothe quien la mostró vestida con conjunto deportivo negro realizando ejercicios en el living del departamento donde se hospedan. "Training y tubérculos", escribió el actor con humor y etiquetando a su novia. Su comentario hizo referencia a que el primer plano aparece una bandeja con batatas, remolachas y papas.

Débora Nishimoto

Otra de las fotos muestra el interior cálido y luminoso del alojamiento, ubicado en Villefranche-sur-Mer. En la postal, Esteban Lamothe se encuentra sentado y leyendo en una mesa redonda de mármol, con vista directa al mar y a las colinas del Mediterráneo. La postal, en tonos dorados por la luz del atardecer, transmite calma y una estética visual que se destacó en la red social.

Esteban Lamothe

En otra publicación, Esteban Lamothe posa rente al mar turquesa de la Costa Azul con gafas de sol y look abrigado total black. Débora Nishimoto, por su parte, decidió no mostrarse junto a él o de forma individual y mantener así su perfil bajo. Lo cierto es que desde que comenzó su relación con él se convirtió en una de las actrices reconocidas del ambiente artístico y aumentó su popularidad en las redes.

Esteban Lamothe

A un año de haber blanqueado su noviazgo, los actores siguen apostando a su historia de amor y se muestran cómplices, relajados y en sintonía. Francia fue el escenario elegido para celebrar este presente compartido que, lejos del ruido, parece consolidarse paso a paso. En resumen, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se fueron de vacaciones a Francia y dejaron ver un poco de la intimidad de este plan soñado.

El primer año de noviazgo de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

El verano pasado, cuando decidieron dejar atrás los rumores y confirmar públicamente su relación, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto emprendieron su primer viaje juntos. A través de sus redes sociales compartieron imágenes de aquella experiencia y dejaron ver la intensidad de un vínculo que recién comenzaba a tomar forma pública.

Su historia de amor nació en el set de Envidiosa, la ficción de Netflix protagonizada por Lamothe junto a Griselda Siciliani, entre jornadas de grabación y escenas compartidas. La conexión entre ambos traspasó la pantalla y pronto comenzaron a circular versiones de romance. Poco después, optaron por confirmar su noviazgo. A un año de aquel blanqueo, la pareja deja en claro que sigue apostando a su relación con nuevos viajes, proyectos compartidos y fotografías cómplices en las redes sociales.