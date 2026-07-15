"Estoy muerta de nervios" Marcela Tinayre mostró cómo se vive la previa de Argentina vs Inglaterra en Atlanta

Marcela Tinayre ya se encuentra en Atlanta para vivir y ser testigo de uno de los partidos más importantes de la Scaloneta en este Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la conductora compartió detalles de cómo se viven los instantes previos al ingreso al estadio, donde Argentina se enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final. En este marco, no solo expresó sus lógicos nervios ante semejante acontecimiento, sino que también mostró todo lo que ocurre en la previa de un encuentro que paraliza a los argentinos.

Marcela Tinayre ya está en Atlanta para vivir el duelo entre Argentina e Inglaterra

Al llegar a Atlanta, Marcela Tinayre se alojó en un hotel que está cerca de las inmediaciones del estadio donde en horas se enfrentarán Argentina Vs. Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo. Desde allí, la hija de Mirtha Legrand encendió su celular y compartió con sus seguidores sus primeras impresiones, relatando en primera persona cómo se vive la previa de un encuentro que genera una enorme expectativa entre los fanáticos argentinos.

Marcela Tinayre | Instagram

Mientras desayunaba en el piso 25 del hotel y terminaba de prepararse para dirigirse al estadio, compartió con sus seguidores el particular clima que se vive en la ciudad que será testigo de un encuentro histórico. La presentadora relató en primera persona los estrictos operativos de seguridad que rodean al predio y detalló cómo se organizan los hinchas y protagonistas para poder ingresar a la cancha. “Les cuento que hay un doble operativo de seguridad en todos lados. En este hotel también hay doble seguridad”, explicó, sorprendida por el despliegue que acompaña a un partido de semejante magnitud.

Acto seguido, amplió sobre los controles que se implementaron en todos los sectores: “Han puesto cabinas de seguridad en las calles para todos y hay que salir a la cancha como tres horas antes, cuatro casi, porque los anillos de control cada vez se van cerrando más y hay muchísimo control”.

En esta línea, destacó que la expectativa crece minuto a minuto y que la previa del partido se vive con una mezcla de emoción, ansiedad y organización extrema. Desde las primeras horas del día, Atlanta comenzó a palpitar un duelo que tiene a miles de argentinos pendientes del resultado y con la ilusión puesta en alcanzar una nueva final mundialista.

Marcela Tinayre en Atlanta | Instagram

Marcela Tinayre activó el modo turista en plena cita mundialista

Más allá de contarle a su comunidad digital todos los detalles de su presencia en el partido entre la Scaloneta y el conjunto inglés, Marcela Tinayre también activó el modo turista donde brindó sus impresiones respecto a la arquitectura y el paisaje de la ciudad. “Miren qué lindo. Hay mucho verde”, expresó mientras con su teléfono registraba algunas imágenes aéreas del lugar.

Sin embargo, ante la emoción y la incertidumbre que genera un partido de semejante trascendencia, no ocultó sus sentimientos y se mostró completamente sincera al describir cómo atraviesa las horas previas al encuentro. “No sé qué decirles porque estoy muerta de nervios”, reveló. “Creo que todos están así”, agregó, al referirse al estado de ánimo general de los hinchas argentinos que llegaron hasta allí para acompañar a la Selección.

Con entusiasmo, y ya preparada para salir rumbo al estadio, contó: “Ya estoy con mi traje de fajina, de rutina… como quieran llamarle. La verdad es que estamos todos muy nerviosos. Hay argentinos por todos lados, es impresionante”. Finalmente, Marcela cerró su mensaje con una frase cargada de optimismo y aliento para vivir la jornada con ilusión: “Hay que perder el miedo”.

Marcela Tinayre será una de las figuras que tendrá el privilegio de alentar a la Selección argentina desde Atlanta. Comprometida con aquellos seguidores que no pudieron viajar para vivir esta experiencia, la conductora desplegó su faceta como influencer y se propuso compartir cada detalle de esta jornada inolvidable desde adentro. A través de sus redes, reflejó la emoción de los hinchas que acompañan a la Scaloneta en esta instancia decisiva del torneo y mostró la combinación de alegría, expectativa y tensión que se respira en la previa de uno de los duelos más trascendentes del Mundial 2026.