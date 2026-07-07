Marcela Tinayre es una de las famosas que viajó hasta Estados Unidos para disfrutar del Mundial 2026, y alentar a la selección argentina en los partidos que buscan una nueva consagración de gloria. En su momento más "influencer", mostró su día a día en Miami, sus looks para el partido contra Cabo Verde, y su viaje a Atlanta para seguir acompañando a los jugadores y a los fanáticos. En las últimas horas, fue de las primeras en llegar al estadio donde se enfrentarán a Egipto, por octavos de final, y dio cátedra de un look canchero, con accesorios trendy y los colores más elegantes.

Marcela Tinayre

Marcela Tinayre y su look más canchero para alentar a la selección: camiseta, bikers y accesorio trendy

La selección argentina se enfrentará ante Egipto y buscará meterse entre los ocho mejores equipos del torneo, en los octavos de final del Mundial. El Estadio de Atlanta se pintará de los colores de cada equipo, y se llenará de los fanáticos con las camisetas. Marcela Tinayre, en su "tour mundialista", fue de las primeras en entrar a la cancha, y lo compartió en sus redes sociales. Lista con la camiseta albiceleste nueva, lució un look canchero, ideal para las altas temperaturas de Estados Unidos y al mejor estilo "Nº1 fan".

La conductora apostó por el clásico de la camiseta alternativa de la Selección Argentina, con el diseño negro con flamas azules. Para hacer un balance perfecto con toques urbanos se alejó de los jeans clásicos de varias de las celebridades, y apostó por un sporty chic de calzas cortas tipo bikers para darle estructura cómoda y moderna. Finalmente, lo elevó con accesorios trendy que le permitieron ser la "Nº1 fan" de la selección. En composé, un bucket hat, o sombrero piluso, con los colores del equipo hicieron que su cabello recogido en dos colitas se luciera de la manera mas cómoda. Además, sumó unas gafas oscuras y una cartera bandolera transparente, elevando la camiseta deportiva a un plano puramente fashionista.

Marcela Tinayre y un look para mujeres +75 para alentar a la selección

El tour mundialista de Marcela Tinayre

Marcela Tinayre se encuentra actualmente en Estados Unidos, como parte de una gran comitiva de celebridades argentinas que viajaron para alentar a la selección argentina en el Mundial 2026. Tras haber superado la fases de grupos, los jugadores contaron con la presencia de la conductora, quien no dudó en instalarse en Miami y ahora en Atlanta para seguir los partidos de cerca. Durante el encuentro con Cabo Verde, formó parte de la imponente caravana y "marea albiceleste" que copó el estadio local, mientras impuso las mejores tendencias de moda a full "scaloneta".

En sintonía con el ambiente festivo, se la vio en las previas luciendo trenzas cosidas y un piluso original con las tres estrellas, sumándole la camiseta del diseño alternativo. En sus redes sociales, se volvió la "influencer" favorita de todos, al compartir la intimidad de su viaje y el minuto a minuto de los partidos a través de sus redes sociales. En las últimas horas, fue de las primeras en tocar el estadio de Atlanta, donde dio un breve tour del mismo y enamoró con su apuesta sporty chic.

El tour mundialista de Marcela Tinayre

La selección argentina se enfrentará a Egipto en los octavos de final del Mundial, con el objetivo de volver a obtener una nueva consagración de gloria. Algunos de los fanáticos arribaron al mítico estadio de Atlanta, al igual que algunas de sus mujeres se preparan para el gran evento. Marcela Tinayre fue una de las que llamó la atención de todos con su look más canchero para alentar a la selección. Con la camiseta, bikers y accesorio trendy, se sumó a la lista de famosos que imponen moda en los eventos deportivos.

A.E