La historia de amor de María Valenzuela y Juan Carlos Mendizábal: una vida juntos, tres hijos y su "última relación estable"

Durante 25 años compartieron alegrías, crisis, proyectos y una familia que se convirtió en el centro de sus vidas. María Valenzuela y Juan Carlos “Pichuqui” Mendizábal construyeron una historia de amor que comenzó en los pasillos de Canal 13, si bien, se separaron, esa resultó ser la relación más estable de la actriz.

Así fue la relación de María Valenzuela y Juan Carlos Mendizábal

El amor entre María Valenzuela y Juan Carlos Mendizábal ocurrió en la década del setenta, cuando ambos comenzaban a consolidar sus carreras. "Pichuqui" trabajaba en el noticiero de canal 13 y la actriz ya se destacaba en producciones como Piel naranja y Los que estamos solos. Sin embargo, la primera impresión de la artista no fue precisamente de fascinación. Según contó en distintas entrevistas, al principio él le resultó indiferente.

María Valenzuela conoció a Juan Carlos Mendizábal mientras trabajaba en canal 13.

El destino, no obstante, se encargó de acercarlos. Durante una temporada en Mar del Plata, ambos volvieron a encontrarse de manera casual. Una salida compartida cambió la mirada de la actriz y marcó el comienzo de un vínculo que, con el tiempo, se transformaría en una de las relaciones más importantes de su vida, hasta llegar a casarse en 1977.

La pareja atravesó años intensos, signados por el trabajo, la exposición pública y la llegada de sus hijos: Malena, Julián y Juan. La maternidad y la paternidad consolidaron un hogar en el que, según recordó la intérprete en varias entrevistas, Mendizábal tuvo un papel fundamental. El periodista no solo fue su compañero, sino también un padre presente, involucrado en las tareas cotidianas y en cada etapa de la crianza.

María Valenzuela y Juan Carlos Mendizábal con sus hijos.

María Valenzuela y Juan Carlos Mendizábal: un lazo de amor que atravesó un divorcio y momentos duros

Como toda relación prolongada, la de María Valenzuela y Juan Carlos Mendizábal también tuvo momentos de tensión. En 2002 decidieron separarse, pero el distanciamiento no significó una ruptura definitiva de los lazos familiares. La vida volvió a ponerlos frente a una situación límite poco después, cuando Malena sufrió un aneurisma en 2003 y permaneció en coma durante un mes.

La enfermedad de su hija se convirtió en un punto de inflexión. La angustia y la incertidumbre los llevaron a unirse nuevamente en torno a la familia. En ese momento, las diferencias quedaron relegadas y prevalecieron la solidaridad, el cuidado y el amor. Malena logró recuperarse, y aquella experiencia reforzó los vínculos entre todos.

María Valenzuela y Juan Carlos Mendizábal estuvieron casados más de 20 años.

Pichuqui Mendizábal también fue un sostén para María en otros momentos difíciles, como la pérdida de sus padres. Ella, a su vez, lo acompañó durante sus últimos días. La muerte del periodista, en 2012, significó un golpe devastador para la actriz, que siempre reconoció el lugar esencial que él ocupó en su vida.

Tras la separación, María Valenzuela eligió concentrarse en su carrera, su familia y su bienestar emocional. Aunque fue vinculada con otros posibles romances, la actriz aseguró que disfruta de su soledad y que no siente la necesidad de volver a establecer una relación formal. En más de una oportunidad definió a Mendizábal como su “última relación estable”.