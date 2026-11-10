La historia de amor de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti: Un romance secreto, la boda después de décadas juntos y un sueño compartido

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti construyeron una historia de amor que se extendió por 44 años, desde 1978 hasta el fallecimiento del conductor, en octubre de 2022. El público los identificó durante décadas con Telenoche, aunque su relación sentimental tuvo un comienzo mucho menos conocido.

Su recorrido incluyó encuentros a escondidas, una propuesta de casamiento en el exterior y una decisión que transformó su rutina fuera de los estudios televisivos. El matrimonio llegó cuando llevaban muchísimos años en pareja, mientras un emprendimiento que habían impulsado tiempo atrás comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante en sus vidas.

Cómo comenzó el romance secreto de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti se conocieron en 1971, en los pasillos de Canal 13. Ella ya era una figura reconocida, mientras él daba sus primeros pasos en la televisión. El encuentro apenas pasó de un saludo, y la oportunidad de volver a tratarse apareció mucho después.

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

Por entonces, ella conducía Mónica presenta y conservaba una opinión poco favorable de su colega, que tenía fama de conquistador. "Me parecía un hombre insoportable", admitió luego, al recordar que era consciente de su atractivo y que algunas mujeres lo esperaban al salir del canal. Esa percepción cambiaría durante una celebración organizada por el Día del Periodista.

La fiesta se realizó el 7 de junio de 1978. Conversaron gran parte de la noche y, al retirarse, cada uno se dirigió hacia su automóvil, aunque finalmente terminaron tomando el mismo rumbo. "Nos volvimos juntos y nunca más nos separamos". El vínculo permaneció oculto durante siete meses, hasta que comenzaron a circular rumores sobre supuestas escapadas al exterior. Uno de ellos aseguraba que se habían reunido en Suiza mientras la presentadora esquiaba. Su compañero contó tiempo después que un canal incluso envió a alguien para encontrarlos allí. Lo curioso era que ninguno de los dos había viajado a ese país.

La conductora, retratada entre las plantas y flores de La Campiña.

La boda de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

En 1998, mientras cubrían el Mundial de fútbol en Francia, surgió la primera propuesta concreta de casamiento entre Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti. Él sugirió celebrar la ceremonia en París, pero su compañera consideró que hacerlo allí resultaría frío e impersonal. Decidieron esperar cinco años más, hasta que se acercó una fecha especialmente significativa para ambos y retomaron la posibilidad de formalizar el vínculo.

El 7 de junio de 2003, exactamente 25 años después del inicio de su noviazgo, se casaron en el Registro Civil de San Pedro, acompañados por familiares y amigos cercanos. Ella resumió aquella decisión con una frase: "Esta historia necesitaba un moño, y lo tuvo". La celebración fue íntima y, según una crónica de la época, hubo empanadas, asado y helado de naranja.

Ese mismo año se despidieron de la conducción de Telenoche y se instalaron en el nuevo destino. Aunque en 2004 volvieron a trabajar juntos en Radio del Plata, el campo empezó a ocupar buena parte de su rutina. Hasta entonces, habían viajado desde Buenos Aires casi todos los fines de semana, pero ahora podían dedicarle mayor atención a la propiedad que estaban desarrollando.

La Campiña había nacido en los ‘80 con 12 hectáreas y 4.000 plantas de naranja, según la historia oficial del establecimiento. El proyecto fue creciendo con cultivos de cítricos, duraznos y otras actividades agrícolas. También incorporó una huerta, un restaurante de comida casera y espacios destinados a recibir visitantes, combinando la producción frutícola con propuestas turísticas.

El periodista junto a sus palomas mensajeras en el establecimiento familiar de San Pedro.

Entre las tareas que más disfrutaba el periodista estaba la cría de palomas mensajeras. Practicaba esa afición desde los doce años y en la finca contaba con un palomar donde dedicaba varias horas al cuidado de las aves. Incluso participaba de competencias que se organizaban los domingos en la zona, una actividad que mantuvo hasta sus últimos días.

Ella, por su parte, encontraba su espacio entre las flores y el vivero. Al cumplir 70 años recibió como regalo un rosedal de 300 ejemplares, que posteriormente recordó como una de las atenciones más especiales de su marido. Aquella dedicación a las plantas formaba parte de la rutina que ambos habían elegido al alejarse de las exigencias de los noticieros.

César Mascetti falleció el 4 de octubre de 2022, a los 80 años. El proyecto que construyó junto a Mónica Cahen D’Anvers continúa abierto a los visitantes, con sus plantaciones y espacios dedicados a la naturaleza. La Campiña permanece en San Pedro como el resultado de aquel sueño que comenzaron a desarrollar cuando su relación todavía era reciente.