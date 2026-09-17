Mónica Cahen D´Anvers, a sus 91 años: "Honrar la tierra es esencial, es fundamental, es la base de la vida"

Mónica Cahen D’Anvers atraviesa una etapa de su vida estrechamente vinculada a un proyecto que comparte con su familia desde hace más de tres décadas. A los 91 años, la periodista volvió a referirse al lugar que ocupa la naturaleza en su rutina cotidiana y que forma parte de una decisión que tomó junto a César Mascetti cuando aún desarrollaban sus carreras en los medios. En una grabación, la presentadora repasó el significado que tiene ese espacio para ella y recordó cómo fue construyendo una relación cada vez más cercana con el entorno.

A sus 91 años, Mónica Cahen D’Anvers reveló cómo su cercanía con la tierra cambió su forma de ver la vida

Mónica Cahen D’Anvers volvió a compartir una de las convicciones que atraviesan su vida desde hace más de tres décadas. A los 91 años, la periodista apareció en un video difundido por La Campiña de San Pedro, el emprendimiento que desarrolló junto a César Mascetti, y reflexionó sobre el vínculo que construyó con la naturaleza desde que decidió alejarse del ritmo diario de los estudios de televisión para instalarse en el campo. En sus palabras también recordó el proceso que la llevó a descubrir una actividad muy diferente a la que desarrollaba.

Mónica Cahen D'Anvers

Durante su mensaje, la conductora explicó que el contacto cotidiano con el campo le permitió descubrir una forma de vida distinta a la que había conocido durante gran parte de su carrera en los medios de comunicación. “Para mí honrar la Tierra es esencial, es fundamental, es la base de la vida”, expresó al describir la importancia que tiene para ella esa conexión construida a lo largo de los años. Sus palabras reflejaron una rutina marcada por el trabajo al aire libre y por la observación de los procesos que se desarrollan en La Campiña.

En la misma línea, también destacó el valor que tiene la naturaleza dentro de su presente. “La Tierra nos recibe, la Tierra nos abre sus brazos, la Tierra nos deja compartir. La Tierra es una maravilla”, señaló. En sus palabras, Mónica Cahen D’Anvers recordó que junto a César pasaron buena parte de sus vidas vinculados a estudios de televisión, redacciones y máquinas de escribir, ámbitos muy diferentes a los que más tarde encontrarían en San Pedro. El cambio les permitió incorporar nuevas actividades y descubrir una dinámica completamente distinta.

Además, contó que el acercamiento al campo les permitió participar activamente de los procesos productivos y observar los resultados del trabajo cotidiano. “El llegar y empezar a disfrutar de la Tierra, ver los resultados de la Tierra, es algo que te hace sentir muy bien”, afirmó. Esa experiencia, según explicó, fue construyéndose de manera gradual y terminó formando parte de la vida que compartió con su marido. Con el tiempo, el proyecto fue creciendo y ampliando sus actividades.

La Campiña, el proyecto que Mónica Cahen D’Anvers construyó junto a César Mascetti

Según explicó, en distintas oportunidades, Mónica Cahen D’Anvers, La Campiña nació a partir de una iniciativa familiar que comenzó con una pequeña plantación y que fue expandiéndose con el correr de los años. Lo que inicialmente era una propuesta sencilla incorporó nuevas áreas productivas, cultivos y espacios destinados a los visitantes. Actualmente, el predio reúne actividades agrícolas, elaboración de productos artesanales, gastronomía y recorridos orientados al contacto con la naturaleza.

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

Lejos de la dinámica que marcó durante décadas su carrera, la presentadora reorganizó su rutina alrededor de ese proyecto. Su presente está estrechamente ligado al movimiento cotidiano del establecimiento, donde la producción y el contacto con el público forman parte de las actividades habituales. La presencia constante de visitantes se convirtió en una característica que acompaña la vida diaria del lugar. Además, la interacción con quienes recorren el predio forma parte de una actividad que se sostiene en el tiempo.

La continuidad de La Campiña también mantiene activo el proyecto que Mónica Cahen D’Anvers desarrolló junto a César Mascetti durante gran parte de su vida. El establecimiento sigue funcionando como un espacio donde conviven producción agrícola, gastronomía y turismo, mientras nuevas generaciones de la familia participan de las tareas que forman parte del día a día. A sus 91 años, continúa vinculada a una rutina organizada alrededor de la naturaleza.

Mónica Cahen D’Anvers

Mónica Cahen D’Anvers mantiene una vida vinculada a La Campiña de San Pedro, el proyecto que desarrolló junto a César Mascetti y que continúa formando parte de su rutina diaria. A sus 91 años, la periodista volvió a destacar la importancia que tiene el contacto con la tierra dentro de ese espacio, donde conviven producción agrícola y actividades vinculadas al campo. Su reflexión sobre la necesidad de honrar la tierra se inscribe en una experiencia construida a lo largo de más de tres décadas.

VDV