Mónica Cahen D´Anvers cumplió 92 años y su hijo la homenajeó: “Una imagen dice más que mil palabras”

Mónica Cahen D’Anvers es una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino. Durante años estuvo al frente de Telenoche, donde compartió la conducción con César Mascetti, su compañero de vida y de profesión. Su trayectoria también quedó marcada por coberturas históricas, entre ellas el viaje del hombre a la Luna en 1969, al que asistió como única periodista argentina enviada para cubrir el acontecimiento.

Mónica Cahen D’Anvers

Lejos de la televisión desde su retiro en 2003, la periodista eligió instalarse en San Pedro, donde desarrolló una nueva etapa de su vida. Allí continúa vinculada a las actividades de La Campiña, el emprendimiento que impulsó junto a Mascetti y que se convirtió en su proyecto familiar.

El cumpleaños número 92 de Mónica Cahen D’Anvers y el saludo de su hijo

El pasado sábado 7 de noviembre, Mónica Cahen D’Anvers cumplió 92 años y recibió un saludo especial de uno de sus hijos. A través de las redes sociales, él compartió una imagen junto a una dedicatoria que dejó en evidencia el cariño que siente por ella. “Feliz Cumple Mamita querida, una imagen dice más que mil palabras. Te quiero, tu hijo varón preferido”, escribió en la publicación. Un mensaje breve y personal con el que se sumó a los saludos por el cumpleaños de la periodista.

El cumpleaños número 92 de Mónica Cahen D’Anvers y el saludo de su hijo

La relación de Mónica Cahen D’Anvers con sus hijos Sandra e Iván Mihanovich

Mónica Cahen D’Anvers tuvo dos hijos con su primer marido, Iván Mihanovich: Sandra e Iván, conocido como Vane. Ambos desarrollaron sus carreras en el ámbito musical. Sandra se convirtió en una reconocida cantante y compositora, mientras que su hermano también se dedicó a la música como intérprete, compositor y director musical.

Los hijos de Mónica Cahen d’Anvers, Sandra y Vane Mihanovich

El vínculo familiar también se expresó a través de un proyecto artístico. En abril de 2026, sus hijos y su nieta Sol presentaron “La canción de La Campiña”, una producción musical acompañada por un videoclip filmado en el establecimiento, en el que Mónica también participó.

La Campiña, el proyecto que Mónica Cahen D’Anvers construyó junto a César Mascetti

La historia de La Campiña comenzó con la plantación de un naranjo en un terreno de San Pedro. Con el tiempo, aquella iniciativa creció hasta convertirse en un emprendimiento dedicado a la producción de frutas, especialmente duraznos y naranjas. El proyecto fue ampliándose y sumó distintas actividades vinculadas al trabajo en el campo.

Mónica Cahen d’Anvers

En la actualidad, el establecimiento reúne producción citrícola, elaboración de productos artesanales, un restaurante y propuestas para quienes lo visitan durante los fines de semana. Tras la muerte de César Mascetti en 2022, Mónica Cahen D’Anvers continuó ligada al lugar y sigue involucrada en las tareas y el desarrollo de este espacio que forma parte de su vida cotidiana.