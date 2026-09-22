La historia de amor de Morena Beltrán y Lucas Blondel: del noviazgo y el compromiso en un yate a defenderla ante todos

Morena Beltrán y Lucas Blondel construyeron su historia de amor lejos de los primeros planos, aunque con el tiempo decidieron compartir algunos de los momentos más importantes de su relación. La periodista deportiva y el futbolista comenzaron a salir en enero de 2024 y, desde entonces, fueron consolidando un vínculo que pasó de las primeras publicaciones juntos a los planes de casamiento.

Morena Beltrán y Lucas Blondel

El compromiso marcó un nuevo capítulo para la pareja. Sin embargo, en las últimas horas volvieron a quedar en el centro de la escena por un motivo muy diferente: después de un partido en el que el deportista fue protagonista dentro de la cancha, el futbolista salió públicamente a defender a su pareja ante los comentarios de un periodista deportivo.

El comienzo de la historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel

Morena Beltrán y Lucas Blondel comenzaron su relación en enero de 2024 y, poco después, decidieron dejar de mantener el romance en privado. El futbolista fue uno de los primeros en mostrar públicamente el vínculo con la periodista, especialmente a través de las redes sociales, donde comenzó a compartir imágenes y mensajes dedicados a ella.

Morena Beltrán y Lucas Blondel comenzaron su relación en 2024

Con el paso de los meses, la pareja fue mostrando distintos momentos de su vida juntos y construyendo una relación que rápidamente adquirió mayor estabilidad. La periodista, de 26 años, y futbolista de 29, encontraron un punto de encuentro entre sus respectivas carreras y una relación que avanzó hasta llegar a uno de los pasos más importantes para ambos.

La propuesta de matrimonio que sorprendió a Morena Beltrán

El siguiente gran capítulo llegó durante un viaje en yate junto a un grupo de amigos en Punta del Este. En medio de una supuesta fotografía grupal, Lucas Blondel tomó una caja con el anillo y se acercó a Morena Beltrán para hacerle la propuesta de matrimonio. La periodista primero reaccionó entre la incredulidad y el humor: “Dale, boludo ¿En serio?”.

Después llegaron las lágrimas, el abrazo y el beso entre ambos, mientras sus amigos celebraban el momento al grito de “¡Viva los novios!”. Poco después, la experta en comunicación compartió parte de aquella escena en sus redes sociales junto a una frase que resumió lo que significaba para ella ese comienzo de año: “El 2026 empezó así de increíble”.

Lucas Blondel defendió a Morena Beltrán tras las polémicas declaraciones

La situación que volvió a ponerlos en el centro de la escena ocurrió después de un partido en el que Lucas Blondel convirtió un gol. El periodista deportivo Lucas Schmidt realizó una publicación en la que apuntó contra el futbolista y utilizó su relación con Morena para cuestionarlo. Entre sus comentarios, lanzó la frase: “¡Su mayor logro es haberse comido al ‘caramelo’ de Morena Beltrán!”.

Lucas Blondel defendió a Morena Beltrán

Frente a esas expresiones, Lucas Blondel decidió responder públicamente y marcar una diferencia entre las críticas relacionadas con su desempeño deportivo y aquellas que involucran a su pareja: “Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un ‘caramelo’, poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar”, expresó el futbolista en sus historias de Instagram. Con esa respuesta, el deportista volvió a poner en primer plano el vínculo que construyó con Morena Beltrán desde 2024.