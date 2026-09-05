Morena Beltrán empezó con su entrenamiento para MasterChef Celebrity: "Para los que me mandaban a cocinar, se les cumplió el sueño"

“Sabe muchísimo de fútbol pero... ¿Cómo le irá en la cocina?”. Con esta pregunta, las redes sociales de MasterChef Celebrity anunciaron la incorporación de Morena Beltrán al nuevo staff de participantes de la temporada 2026 del exitoso ciclo gastronómico. Tras conocerse la noticia, la periodista se hizo eco de su llegada al programa y comenzó con su entrenamiento culinario, no sin antes lanzar un ácido comentario dirigido a quienes ya ponen en duda sus conocimientos deportivos.

Morena Beltrán es la nueva participante de MasterChef Celebrity

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos convocados y la producción de MasterChef Celebrity 2026 comenzó a definir la lista completa de participantes. La nueva temporada del reality de cocina de Telefe está cada vez más cerca de comenzar y ya tiene cerrados a sus primeros dieciséis concursantes, luego de la confirmación de ocho nuevos nombres. Entre las figuras que se sumaron al desafío culinario se encuentran Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles y Morena Beltrán, quien representará al mundo del periodismo deportivo en la competencia conducida por Wanda Nara.

Morena Beltrán | Instagram

Tras conocerse la noticia, la comunicadora de ESPN se hizo eco de su incorporación y compartió en sus redes sociales el anuncio oficial del famoso reality. Además, aprovechó la ocasión para responder con humor a quienes alguna vez cuestionaron sus conocimientos sobre fútbol y la desafiaron a demostrar sus habilidades en otros ámbitos. "Para los que me mandaban a cocinar, se les cumplió el sueño", expresó, mientras comienza a prepararse para asumir un nuevo desafío frente a las hornallas.

Morena Beltrán puso manos en la masa y mostró sus sorrentinos de verdura caseros

Horas más tarde, Morena Beltrán compartió en sus historias una imagen con la que comenzó a mostrar cómo se prepara para su participación en el certamen. En esta línea, publicó una foto de unos sorrentinos de verdura amasados por ella misma. En la postal se la ve con la masa verde estirada sobre la mesada, lista para darle forma a la preparación. “En estas”, escribió, mientras se proyectaba la sombra de su mano formando un medio corazón.

Masa de verdura que hizo Morena Beltrán | Instagram

La demostración que realizó ante sus más de 2,1 millones de seguidores dejó en claro que la periodista ya comenzó a practicar con entusiasmo de cara a su debut en la competencia. La expectativa por verla en una faceta completamente diferente a la que acostumbra a mostrar en televisión crece a medida que se acerca el estreno, sobre todo porque ahora deberá cambiar el análisis deportivo por las hornallas y enfrentarse a la mirada atenta del exigente jurado de cocineros, quienes evaluarán cada uno de sus platos y podrán poner a prueba sus habilidades culinarias.

Cabe destacar que, la comunicadora de 27 años construyó su carrera a partir de su mirada sobre el fútbol y sus análisis tácticos. En 2018 comenzó a publicar en redes sociales distintos análisis de partidos y, poco después, sus contenidos llamaron la atención de ESPN, donde comenzó a trabajar en 2019. Desde entonces, se consolidó como una de las figuras del periodismo deportivo de la señal y pasó por distintos espacios, entre ellos SportsCenter y F90, además de realizar coberturas desde el campo de juego.

Sorrentinos de verdura de Morena Beltrán | Instagram

De esta manera, pese a que todavía no está confirmada la fecha de estreno de MasterChef Celebrity 2026, Morena Beltrán ya puso manos a la obra y comenzó a calentar motores para su llegada a las cocinas más famosas de la televisión. Con sus primeras preparaciones y la expectativa puesta en su debut, la periodista se prepara para demostrar si puede trasladar su seguridad frente a las cámaras al mundo de la gastronomía.