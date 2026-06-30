La historia de amor de Palito Ortega y Marta González: una canción dedicada, promesas incumplidas y un recuerdo de cariño

Palito Ortega y Marta González protagonizaron uno de los más intensos romances del mundo del arte, y quedó en el recuerdo de sus seguidores al ser paralelo al crecimiento de sus carreras profesionales. Entre éxitos en la televisión y la música, y promesas que no se llegaron a cumplir, la historia de amor comenzó de la manera menos mediática, y con un simple gesto que los unió durante los tres intensos años de noviazgo.

Palito Ortega, Marta González

Una canción dedicada y un amor juvenil: el comienzo de Palito Ortega y Marta González

A principios de la década del 60, cuando Marta González era solo una actriz adolescente de papeles menores, conoció a un joven tucumano que recién empezaba a ganarse un lugar en la industria de la música de Buenos Aires. Palito Ortega sorprendió a la artista en una noche de charla y canciones, y la enamoró cantándole con su guitarra el tema "Sabor a nada", un gesto que marcó el inicio de un tierno romance adolescente que influiría en sus carreras.

Desde el principio, se apoyaron en sus carreras artísticas y crearon un buen vínculo con sus familias. “Siempre lo cuenta, hasta lo escribió en su libro, según me dijeron. Es verdad, vino a vivir a casa un tiempo, primero él y luego su familia, el padre y sus hermanos. Mi mamá era así, amuchaba a todo el mundo. Uno de sus hermanos tuvo una enfermedad y estuvo en cuarentena en casa: mamá le clausuró una sala para él”, recordó la actriz en una entrevista.

Inspirado por el característico peinado que ella usaba en aquellos años, la máxima estrella de El Club del Clan, el programa televisivo musical más exitoso de la época, compuso uno de los mayores hits de su carrera: "Despeinada". Su carrera musical tocó el cielo en esos tres años, y las revistas de la época seguían el día a día de la pareja, creando una enorme popularidad que le abrió las puertas a González para posicionarse como una de las jóvenes promesas de las telenovelas argentinas.

Palito Ortega, Marta González

Los deseos de matrimonio y la dolorosa separación de Palito Ortega y Marta González

Durante su romance de tres años, Palito Ortega y Marta González hicieron crecer sus sueños personales y planificaron un futuro juntos que creó miles de promesas y deseos de matrimonio. El noviazgo avanzó con tanta fuerza que la pareja llegó a fijar una fecha para casarse y proyectaba tener hijos juntos. Sin embargo, los celos y la inexperiencia de la edad y la fama los llevó a comenzar a tener cruces que desgastó el amor. “Yo ya sentía que no era yo la mujer de Palito. Yo le dije: ‘Yo te veo casado con una chica rubia, de ojos celestes… Yo soy muy celosa’. Tengo un grave problema: me convierto en la mamá de mis parejas. Y eso no es bueno. Él tiene su mamá, uno tiene su mamá. Hay que ser mujer. Y yo me olvidaba de eso. Ese fue mi error", admitió Marta en una entrevista con +CARAS.

Finalmente, Ortega decidió darle un final a la relación que lo había acompañado en el principio de su carrera. Con la intensidad de sus 18 años, González sufrió profundamente la ruptura, y actuó con el dramatismo que la caracteriza en todos sus roles, llegando a desmayarse en la calle por esta situación. Sin embargo, el futuro profesional y personal de ambos iba en subida, y cada uno consiguió consagrarse aún más en la industria nacional.

Tras la ruptura, Palito no solo siguió llenando estadios, sino que expandió su imperio hacia el cine, protagonizando éxitos de taquilla. Por su parte, la verdadera época dorada actoral de Marta llegó poco después de la separación. Se consagró definitivamente en televisión como la gran heroína de telenovelas masivas, y alcanzó el prestigio cinematográfico de la mano del prestigioso director Leopoldo Torre Nilsson, protagonizando clásicos del cine argentino como Boquitas pintadas (1974).

Palito Ortega, Marta González

El presente de Palito Ortega y Marta González

“Cuando nos reencontramos somos como amigos de toda la vida. Éramos chicos. Muy chicos”, se sinceró Marta González en +CARAS. La profecía de la actriz se cumplió con los años, cuando Palito Ortega conoció y se casó para toda la vida con Evangelina Salazar, una actriz rubia de ojos celestes con la que abrió su clan reconocido en toda la industria cinematográfica y musical argentina. En la actualidad, sigue haciendo éxitos, marcando aún más su reconocido talento internacional. Por su parte, González salió adelante de otras rupturas y hasta una lucha contra el cáncer, siempre de la mando de su inquebrantable pasión por el teatro, el cual define como su verdadero motor para seguir adelante.

Evangelina Salazar, Palito Ortega, Marta González

La historia de amor de Palito Ortega y Marta González reúne intensidad, pasión, una canción dedicada, promesas incumplidas y un recuerdo de cariño que se mantiene en la actualidad. Sus seguidores aún piensan en ese romance de tres años que no se pudo terminar de concretar. En los reencuentros, los artistas se ven como amigos de toda la vida, compartiendo esa historia que marcó el comienzo de sus carreras y la definición de sus sueños personales.

A.E