La historia de amor de Pupi Zanetti y Paula de la Fuente: juntos desde adolescentes, conquista vía fax y cartas que vencieron la distancia

Javier “Pupi” Zanetti y Paula de la Fuente son una de las parejas más consolidadas del ambiente deportivo argentino. Hace más de tres décadas que comparten su vida y, con el paso del tiempo, atravesaron distintas etapas que acompañaron el crecimiento personal y profesional de ambos.

Pupi Zanetti y Paula de la Fuente

La historia comenzó en 1992, cuando se conocieron gracias a amigos en común. Por entonces, Javier daba sus primeros pasos como futbolista y Paula todavía era muy joven. Poco después, la carrera del jugador los llevó a vivir una relación a distancia, un desafío que atravesaron buscando distintas maneras de continuar cerca a pesar de los kilómetros.

El comienzo de la relación de Javier Zanetti y Paula de la Fuente

Cuando se conocieron, Javier Zanetti tenía 19 años y Paula de la Fuente tenía 14. El encuentro se produjo a través de amigos en común, cuando él jugaba en Talleres de Remedios de Escalada. En aquella oportunidad, el deportista llevó a la joven hasta su casa en su auto y, después de ese primer acercamiento, comenzaron a mantener el contacto.

La pareja logró superar la distancia en su relación

La relación fue creciendo mientras el atleta avanzaba en su carrera como futbolista. El joven jugador finalmente se instaló en Italia para incorporarse al Inter, mientras Paula permanecía en Argentina. La nueva realidad implicó que durante un tiempo tuvieran que sostener el vínculo a la distancia, justo cuando ambos todavía estaban transitando una etapa muy temprana de sus vidas.

Cómo mantuvieron el vínculo Javier Zanetti y Paula de la Fuente en la distancia

Durante esos años separados, Javier Zanetti y Paula de la Fuente encontraron diferentes maneras de comunicarse. Las cartas, los mensajes enviados por fax y las llamadas telefónicas que podían extenderse durante horas se convirtieron en parte de su día a día. En ese entonces, ella también viajaba algunas veces a Italia para visitarlo, mientras ambos buscaban mantener la cercanía pese a estar en países diferentes.

Pupi Zanetti y Paula de la Fuente tienen más de 25 años de casados

Después de atravesar esa etapa y sostener una relación que había comenzado cuando eran adolescentes, llegó otro paso importante. En 1999, la pareja dio un paso mucho más grande y se casaron, consolidando el proyecto de vida que habían comenzado a construir varios años antes. Para entonces, la carrera del exfutbolista ya estaba instalada en Italia y su historia de amor había logrado superar una de sus primeras grandes pruebas.

Javier Zanetti y Paula de la Fuente: tres hijos y una vida entre Argentina e Italia

Con los años, Javier Zanetti y Paula de la Fuente formaron una familia con tres hijos: Sol, Tomás e Ignacio. Su vida quedó ligada a Italia por la extensa trayectoria del exdeportista, aunque ambos mantuvieron siempre un fuerte vínculo con Argentina.

Pupi Zanetti y Paula de la Fuente junto a sus hijos: Sol, Tomás e Ignacio

A su historia familiar también se sumó un proyecto que decidieron impulsar juntos. En 2001 crearon la Fundación PUPI, destinada a acompañar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y a generar oportunidades para su desarrollo educativo, cultural, deportivo y social. La organización tiene su sede en Remedios de Escalada y también cuenta con una fundación en Italia, como parte de un camino compartido que se extendió mucho más allá del fútbol. Así, después de años y kilómetros, Javier Zanetti y Paula de la Fuente lograron construir la vida que soñaban.