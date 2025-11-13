La historia de amor de Ricardo Darín y Florencia Bas: el flechazo en una pizzería que se convirtió en casamiento cinco meses después

Ricardo Darín y Florencia Bas protagonizan una historia que comenzó con un flechazo en una pizzería y terminó en casamiento cinco meses después. Aquel encuentro casual marcó el inicio de un vínculo que se consolidó con el tiempo y que hoy forma parte de una de las parejas más estables del mundo artístico argentino.

Cómo inició la historia de amor entre Ricardo Darín y Florencia Bas

Ricardo Darín y Florencia Bas se conocieron en un contexto cotidiano que dio lugar a una historia de amor que avanzó con rapidez. El flechazo inicial se transformó en casamiento a los pocos meses, y desde entonces comparten una vida en común que atravesó distintas etapas. El actor recordó cómo fue ese primer cruce que dio origen a su relación.

Ricardo Darín y Florencia Bas

En una reciente entrevista en La Revuelta, el ciclo conducido por David Broncano, el actor argentino recordó con precisión el momento en que conoció a quien hoy es su esposa. Su historia de amor comenzó en 1987, en una pizzería de la avenida Corrientes, y tuvo un inicio tan inesperado como contundente.

“Estaba en una pizzería con amigos, y de repente la vi pasar”, relató Ricardo Darín. La escena, según sus propias palabras, fue tan impactante que lo dejó sin reacción. “Salí despedido de la silla”, confesó entre risas, al describir el efecto que le provocó ver a Florencia Bas por primera vez. Aquel instante marcó el inicio de una relación que, cinco meses después, se transformaría en matrimonio.

El actor explicó que no hubo una conversación inmediata ni un intercambio de palabras en ese primer encuentro. “No pasó nada, no hablamos, no nos saludamos”, detalló. Sin embargo, la imagen de la artista quedó grabada en su memoria. “Yo recuerdo el primer día que la vi, el primer momento en que la vi”, afirmó.

La tierna reacción de Ricardo Darín al recordar la primera vez que vio a Florencia Bas

Con el paso de los días, Ricardo Darín volvió a cruzarse con Florencia Bas, esta vez sí hubo un acercamiento. A partir de ese momento, comenzaron a verse con frecuencia y la relación avanzó rápidamente. En menos de medio año, decidieron casarse. “Nos casamos a los cinco meses de conocernos”, contó el actor del Eternauta.

Ricardo Darín y Florencia Bas

Desde entonces, construyeron una vida en común basada en la convivencia, el respeto y la familia. Tuvieron dos hijos, Clara y el Chino Darín, y atravesaron distintas etapas personales y profesionales, siempre manteniéndose unidos. Aunque ambos prefieren mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, el director hizo referencia en varias ocasiones a la importancia de su esposa en su día a día.

En la entrevista, Ricardo Darín también reflexionó sobre el concepto de “aniversario” y cómo, en su caso, no se limita a una fecha formal. “Para mí, el aniversario es ese primer momento. Lo tengo muy presente”, dijo, reafirmando la fuerza simbólica de aquel flechazo en la pizzería.

Ricardo Darín y Florencia Bas junto a sus hijos

La historia de amor de Ricardo Darín y Florencia Bas comenzó con un flechazo en una pizzería y se convirtió en casamiento cinco meses después. Un inicio inesperado que dio lugar a una relación duradera, construida con discreción y continuidad. Un vínculo que, más allá del tiempo, sigue teniendo como punto de partida aquel instante.

VDV