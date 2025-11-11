Marina Bellati nació el mismo día que Brigitte Bardot, un 28 de septiembre, aunque 44 años después. Su madre, la diseñadora Clara Ibarguren, quería llamarla Bianca, inspirada en Bianca Jagger, pero una tarde su padre se escapó al hipódromo y apostó a la jocketa Marina Lezcano, que ganó. De esa anécdota —mitad carrera, mitad destino— nació su nombre. “Recuperé algo del original, porque mi mail sigue siendo Bianca Bellati”, bromeó en una entrevista.

Marina Bellati

La impactante historia de Marina Bellati: de vivir en una granja hippie a ser una exitosa actriz

Hija de padres separados, Marina creció en una casaquinta en Don Torcuato, rodeada de perros, plantas y una libertad poco común: “Era una granja hippie, sin vacunas ni televisor hasta los 15. Mi infancia fue lúdica, caótica, y con una mamá que recién empezaba en la moda. No había lujos, pero sí magia”.

Pasó por colegios bilingües y por realidades opuestas: “Mi abuela vendía obras de arte para pagarnos la educación. Era una familia patricia venida a menos. No era apariencia, era esfuerzo”, recuerda. Esa mezcla de contrastes le dio conciencia social y una mirada aguda, que hoy se refleja en sus personajes.

Marina Bellati en su infancia

A los 19 se fue a España, donde trabajó de camarera y hasta en un call center. “Llamaba a las empresas para cobrar deudas… y si no pagaban, mandaba matones. Literal”, ríe. Entre esos días de supervivencia y noches de teatro, estudió con Nora Moseinco y Ricardo Bartis, y empezó a entender que el juego podía ser trabajo.

Su debut televisivo fue en Medios Locos, con Mex Urtizberea, y luego Los Roldán le abrió la puerta grande. Desde entonces, brilló en Solamente vos, Envidiosa, y hoy se consagra en Viudas negras: ptas y chorras*, donde hace estallar de risa incluso al presidente Milei.

Marina Bellati

Fanática de Boca Juniors y de Sandro, tatuada y apasionada, Marina Bellati mezcla humor y profundidad. “No soy una actriz metódica. Soy intuitiva. Y creo que hacer reír es más difícil que hacer llorar”, dice. Cuando le preguntan por qué actúa, responde con la serenidad de quien ya atravesó tormentas: “Porque me hace más llevadero el largo viaje hacia la subsistencia”, concluyó.

F.A